"Червоним" буде дуже непросто переконати Ньюкасл Юнайтед відпустити гравця.
Александер Ісак, Getty Images
27 липня 2025, 15:58
Ліверпуль готовий зробити нову пропозицію стосовно придбання центрального нападника Ньюкасл Юнайтед Александера Ісака, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що переговори між сторонами тривають. Сам 25-річний швед еритрейського походження хотів би змінити клубну прописку й уже досягнув принципової домовленості з "червоними".
Раніше Скіра писав, що Ньюкасл Юнайтед відхилив пропозицію Ліверпуля в розмірі 100 млн фунтів стерлінгів. Керівництво "сорок" прагне втримати бомбардира.
Порталом transfermarkt Ісак оцінюється в 120 млн євро. Контракт Александера з його нинішним клубом розраховано до кінця червня 2028 року.
Також повідомлялося, що на тлі невизначеності з майбутнім шведа Ньюкасл Юнайтед зацікавився центрфорвардом ПСЖ.