Англія

"Червоним" буде дуже непросто переконати Ньюкасл Юнайтед відпустити гравця.

Ліверпуль готовий зробити нову пропозицію стосовно придбання центрального нападника Ньюкасл Юнайтед Александера Ісака, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що переговори між сторонами тривають. Сам 25-річний швед еритрейського походження хотів би змінити клубну прописку й уже досягнув принципової домовленості з "червоними".

Раніше Скіра писав, що Ньюкасл Юнайтед відхилив пропозицію Ліверпуля в розмірі 100 млн фунтів стерлінгів. Керівництво "сорок" прагне втримати бомбардира.

Порталом transfermarkt Ісак оцінюється в 120 млн євро. Контракт Александера з його нинішним клубом розраховано до кінця червня 2028 року.

Також повідомлялося, що на тлі невизначеності з майбутнім шведа Ньюкасл Юнайтед зацікавився центрфорвардом ПСЖ.