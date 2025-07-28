Англія

Українець пропустив передсезонні матчі через пошкодження, але тренерський штаб уже бачить позитивну динаміку.

Максим Таловєров ще не з’являвся на полі у футболці Сток Сіті після свого літнього переходу з Плімута. 25-річний оборонець збірної України пропустив усі товариські матчі команди через незначне ушкодження, отримане під час тренувального збору в Іспанії.

Головний тренер клубу Марк Робінс пояснив ситуацію:

"В Іспанії під час зборів Максі потягнув м'язи, але це незначна травма. Тому він не зміг зіграти в попередніх матчах. Проте мені здається, що зараз він рухається нормально. Це величезний плюс для команди."

Очікується, що Таловєров може вийти на поле вже 2 серпня у спарингу проти Бернлі. Це буде останній тест перед стартом нового сезону Чемпіоншипу, в якому Сток Сіті 9 серпня зіграє проти Дербі Каунті.

Нагадаємо, що Таловєров підписав контракт зі Сток Сіті на три роки.