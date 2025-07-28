Англія

Італійський вінгер прагне стабільної ігрової практики та може повернутися до Серії А вже цього літа.

Федеріко К’єза має намір покинути Ліверпуль у літнє трансферне вікно, навіть якщо клуб розлучиться з Луїсом Діасом.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, італійський півзахисник шукає команду, де матиме стабільне місце в основі.

Основним напрямком для продовження кар’єри розглядається повернення до Італії. Зацікавленість у 26-річному футболісті проявляють Наполі та Аталанта, які вже контактували з представниками гравця.

У минулому сезоні К’єза провів 14 матчів у складі Ліверпуля у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши дві асисти. Його контракт із англійським клубом чинний до літа 2028 року, а орієнтовна трансферна вартість наразі складає 18 мільйонів євро.