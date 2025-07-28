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Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 21.07-27.07.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 БРАЯН МБЕМО — ГРАВЕЦЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

📰 ЛІВЕРПУЛЬ ХОЧЕ ПІДПИСАТИ РОДРІГО

📰 АЛЬ-ХІЛЯЛЬ ЗНЯВСЯ З СУПЕРКУБКА САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ГРАВЦІВ

📰 ЮГО ЕКІТІКЕ — ГРАВЕЦЬ ЛІВЕРПУЛЯ. СУМА ТРАНСФЕРУ З БОНУСАМИ — БІЛЬШЕ 90 МЛН ЄВРО

📰 МАРКУС РАШФОРД ВЗЯВ У БАРСЕЛОНІ ЛЕГЕНДАРНИЙ ІГРОВИЙ НОМЕР ТЬЄРРІ АНРІ.

📰 ШАХТАР ІЗ ДУБЛЕМ КЕВІНА ТА ПЕРФОРМАНСОМ АЛІССОНА ПЕРЕГРАВ БЕШИКТАШ У ПЕРШОМУ МАТЧІ ВІДБОРУ ДО ЛІГИ ЄВРОПИ

🅰️: Із такими важливими та революційними ініціативами — тільки у Фейсбук чи Х до Безуглої

📰 РУСЛАН РОТАНЬ ВИСЛОВИВСЯ ПРО СУПЕРНИКА ПОЛІССЯ В 2 РАУНДІ ВІДБОРУ ДО ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ: "САНТА-КОЛОМА — ЦЕ КОМАНДА, ЯКА ХОЧЕ ГРАТИ НА М'ЯЧІ"

📰 ПОЛІССЯ ПОСТУПИЛОСЯ САНТА-КОЛОМІ У ПЕРШОМУ МАТЧІ ДРУГОГО РАУНДУ ВІДБОРУ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

📰 ОЛЕКСАНДРІЯ ЗАЗНАЛА ПОРАЗКИ ВІД ПАРТИЗАНА У ПЕРШІЙ ГРІ ВІДБОРУ ДО ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

📰 "МИ ЩЕ ЗУСТРІНЕМОСЯ": ТЕММІ АБРАГАМ ПОПЕРЕДИВ ШАХТАР ПІСЛЯ ПОРАЗКИ

📰 ГАНСІ ФЛІК ЗАБОРОНИВ ГУЧНІ ВЕЧІРКИ В БАРСЕЛОНІ

🅰️: Це дуже низько з вашого боку...

📰 РЕАЛ МАДРИД МОЖЕ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА АЛІССОНА ІЗ ДОНЕЦЬКОГО ШАХТАРЯ

🅰️: Можна просити більше — Барселона просто так свого гравця принциповим суперникам не продасть

📰 ЕТО’О ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗНИКНЕННІ 600 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ ЗБІРНОЇ КАМЕРУНУ

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📰 АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО ОБРАВ СВОГО GOAT УСІХ ЧАСІВ: "ДЛЯ МЕНЕ МЕССІ — НАЙКРАЩИЙ В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ"

📰 МІКЕЛЬ АРТЕТА ПЕРЕКОНАВ ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА ЗАЛИШИТИСЯ В АРСЕНАЛІ ЩЕ НА ОДИН СЕЗОН — ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЗМІ

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