Англія

Футболіст отримав пошкодження у контрольному матчі.

Півзахисник Борнмута Льюїс Кук не зможе допомогти своїй команді на старті майбутнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний англієць отримав травму у контрольному матчі проти Бристоль Сіті на передсезонних зборах.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження медіальної колатеральної зв'язки коліна. Точні терміни відновлення гравця не розголошуються.

Минулого сезону Кук провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ на фінішній прямій у переговорах за Забарного.