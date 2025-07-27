Німеччина

Словенець може стати заміною для Александера Ісака.

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного словенця зацікавлений Ньюкасл, який шукає заміну Александеру Ісаку, якщо останній покине клуб цього літа.

Наголошується, що "сороки" погодили особистий контракт для гравця до літа 2030 року, але попереду тяжкі переговори з "биками".

Крім Ньюкасла, Шешко у списку інтересів Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Беньямін провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл цікавиться Коло Муані на тлі невизначеності з майбутнім Ісака.