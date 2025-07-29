Англія

Іспанський захисник не планує змінювати клуб, а саудівці не робили жодних кроків щодо трансферу.

Марк Кукурелья залишається гравцем Челсі, попри нещодавні чутки про інтерес із боку Ан-Насра. Як повідомляють джерела, саудівський клуб не надсилав жодної офіційної пропозиції щодо трансферу іспанського оборонця.

Сам Кукурелья також не розглядає варіант із відходом із лондонської команди. Захисник має чинний контракт і прагне довести свою цінність у складі Челсі в новому сезоні.

Таким чином, розмови про можливий перехід у Саудівську Аравію залишаються лише на рівні спекуляцій, без конкретних дій з обох сторін.

Нагадаємо, Кукурелья потрапив до символічної збірної КЧС-2025.