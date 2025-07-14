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В одинадцятку найкращих потрапили четверо представників "синіх".

Транслятор Клубного чемпіонату світу-2025 DAZN представив символічну збірну за підсумками турніру у США.

До кращих потрапили чотири представники лондонського Челсі, який у фіналі обіграв ПСЖ (3:0).

Збірна КЧС-2025:

Воротар: Яссін Буну (Аль-Хіляль).

Захисники: Марк Кукурелья (Челсі), Тіаго Сілва (Флуміненсе), Маркіньйос, Ашраф Хакімі (обидва — ПСЖ).

Півзахисники: Вітінія (ПСЖ), Енцо Фернандес, Коул Палмер, Педру Нету (всі троє — Челсі).

Нападники: Гонсало Гарсія (Реал Мадрид), Джон Аріас (Флуміненсе).

Нагадаємо, найкращим гравцем турніру був визнаний хавбек Челсі Коул Палмер, на рахунку якого три забиті м'ячі і два асисти в шести матчах.

Також свою збірну презентував статистичний портал SofaScore.

Раніше стало відомо, скільки заробив Челсі після перемоги на Клубному чемпіонаті світу.