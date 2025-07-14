В одинадцятку найкращих потрапили четверо представників "синіх".
Коул Палмер та Енцо Фернандес, Getty Images
14 липня 2025, 19:56
Транслятор Клубного чемпіонату світу-2025 DAZN представив символічну збірну за підсумками турніру у США.
До кращих потрапили чотири представники лондонського Челсі, який у фіналі обіграв ПСЖ (3:0).
Збірна КЧС-2025:
Воротар: Яссін Буну (Аль-Хіляль).
Захисники: Марк Кукурелья (Челсі), Тіаго Сілва (Флуміненсе), Маркіньйос, Ашраф Хакімі (обидва — ПСЖ).
Півзахисники: Вітінія (ПСЖ), Енцо Фернандес, Коул Палмер, Педру Нету (всі троє — Челсі).
Нападники: Гонсало Гарсія (Реал Мадрид), Джон Аріас (Флуміненсе).
Нагадаємо, найкращим гравцем турніру був визнаний хавбек Челсі Коул Палмер, на рахунку якого три забиті м'ячі і два асисти в шести матчах.
Також свою збірну презентував статистичний портал SofaScore.
Раніше стало відомо, скільки заробив Челсі після перемоги на Клубному чемпіонаті світу.