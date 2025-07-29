Англія

Бразильський нападник Арсеналу потрапив до списку трансферних цілей топклубів Європи та Бразилії.

Габріель Жезус може змінити клубну прописку цього літа — інтерес до форварда Арсеналу проявляють одразу шість клубів. Серед потенційних претендентів — Барселона, Тоттенгем, Ньюкасл, Мілан, а також бразильські гранди Палмейрас і Фламенгу.

Найбільшу зацікавленість демонструє Ньюкасл, де розглядають Жезуса як можливу заміну для Александера Ісака у випадку його переходу до Ліверпуля.

У минулому сезоні бразилець провів 27 матчів у всіх турнірах, забивши сім м’ячів і оформивши дві результативні передачі. Друга частина кампанії пройшла для нього в лазареті через травму.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця в 32 мільйони євро. Арсенал поки не оголошував свою позицію щодо можливого продажу, однак інтерес такого масштабу може вплинути на подальше майбутнє нападника.