Англія

Іспанець виступатиме на Стедіум оф Лайт.

Анлійський Сандерленд домовився про перехід нападника лондонського Челсі Марка Гуї. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду розраховану до кінця сезону-2025/26. Домовленість між клубами не передбачає опцію викупу. Зарплату 19-річному іспанцю у період оренди платитимуть "чорні коти" у повному обсязі.

Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Минулого сезону Марк Гуї відіграв за Челсі 16 матчів та забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що Мареска хоче прибрати 15 гравців із Челсі.