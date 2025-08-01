Іспанець виступатиме на Стедіум оф Лайт.
Marc Guiu, getty images
01 серпня 2025, 18:03
Анлійський Сандерленд домовився про перехід нападника лондонського Челсі Марка Гуї. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду розраховану до кінця сезону-2025/26. Домовленість між клубами не передбачає опцію викупу. Зарплату 19-річному іспанцю у період оренди платитимуть "чорні коти" у повному обсязі.
Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.
Минулого сезону Марк Гуї відіграв за Челсі 16 матчів та забив 6 голів.
Раніше повідомлялося, що Мареска хоче прибрати 15 гравців із Челсі.