Опорний півзахисник Граніт Джака попрощався з леверкузенським Баєром заради Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними видання The Athletic, "фармацевти" отримали за 32-річного швейцарця 15+5 млн євро. Контракт гравця з новим для нього клубом розраховано до кінця червня 2028 року. За Сандерленд він виступатиме у футболці з 34-м номером.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo