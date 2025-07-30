"Чорні коти" підписали трирічний контракт зі швейцарським опорником.
Граніт Джака, safc.com
30 липня 2025, 13:16
Опорний півзахисник Граніт Джака попрощався з леверкузенським Баєром заради Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними видання The Athletic, "фармацевти" отримали за 32-річного швейцарця 15+5 млн євро. Контракт гравця з новим для нього клубом розраховано до кінця червня 2028 року. За Сандерленд він виступатиме у футболці з 34-м номером.
Баєр Джака представляв із липня 2023-го (придбали в Арсеналу за 15 млн). Із леверкузенцями Граніт виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. На його рахунку шість голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах.
За Арсенал (2016-2023) опорник провів 255 поєдинків АПЛ, відзначившись 17-ма результативними ударами й 24-ма гольовими передачами. Із лондонцями Джака виграв Кубок (х2) і Суперкубок Англії (х2).
За збірну Швейцарії Граніт провів 137 матчів, записавши на свій рахунок 14 голів і 12 асистів. Він є капітаном національної команди.