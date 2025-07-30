Англія

"Чорні коти" підписали трирічний контракт зі швейцарським опорником.

Опорний півзахисник Граніт Джака попрощався з леверкузенським Баєром заради Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними видання The Athletic, "фармацевти" отримали за 32-річного швейцарця 15+5 млн євро. Контракт гравця з новим для нього клубом розраховано до кінця червня 2028 року. За Сандерленд він виступатиме у футболці з 34-м номером.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Баєр Джака представляв із липня 2023-го (придбали в Арсеналу за 15 млн). Із леверкузенцями Граніт виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. На його рахунку шість голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах.

За Арсенал (2016-2023) опорник провів 255 поєдинків АПЛ, відзначившись 17-ма результативними ударами й 24-ма гольовими передачами. Із лондонцями Джака виграв Кубок (х2) і Суперкубок Англії (х2).

За збірну Швейцарії Граніт провів 137 матчів, записавши на свій рахунок 14 голів і 12 асистів. Він є капітаном національної команди.