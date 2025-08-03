У послугах поляка зацікавлені кілька клубів.
Якуб Ківьор, Getty Images
03 серпня 2025, 18:39
Захисник Арсенала Якуб Ківьор може залишити склад "канонірів" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного поляка зацікавлені кілька клубів і Арсенал вже відхилив одну із пропозицій з Португалії.
Також зазначається, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета не проти залишити футболіста в команді, але подальше рішення залежатиме від бажання самого гравця отримувати більшу кількість ігрової практики.
Минулого сезону Ківьор провів 35 матчів, у яких віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Томас Парті повертається до Ла Ліги.