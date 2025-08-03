Англія

У послугах поляка зацікавлені кілька клубів.

Захисник Арсенала Якуб Ківьор може залишити склад "канонірів" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного поляка зацікавлені кілька клубів і Арсенал вже відхилив одну із пропозицій з Португалії.

Також зазначається, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета не проти залишити футболіста в команді, але подальше рішення залежатиме від бажання самого гравця отримувати більшу кількість ігрової практики.

Минулого сезону Ківьор провів 35 матчів, у яких віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Томас Парті повертається до Ла Ліги.