Іспанія

Колишній гравець Арсеналу близький до підписання контракту з Вільярреалом.

Опорний півзахисник Томас Парті пройшов медогляд перед підписання контракту з Вільярреалом, передає видання The Athletic.

Очікується, що договір про співпрацю між клубом Ла Ліги й 32-річним ганцем буде розраховано до кінця червня 2027-го. Понад місяцем раніше гравець на правах вільного агента залишив Арсенал.

Нагадаємо, нещодавно Томаса звинуватили в зґвалтуванні.

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До Лондона опорник перебрався з Мадрида. У жовтні 2020 року Атлетіко отримав за нього 50 млн євро. Ганець відзначився дев'ятьма голами й сімома асистами в 167-ми матчах (всі турніри) за "канонірів", з якими виграв Суперкубок Англії-2023.

В Іспанії Парті також виступав за Альмерію й Мальорку. Зазначимо, що Вільярреал братиме участь в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. У середу, 6 серпня, підопічні Марселіно зустрінуться з Арсеналом на Емірейтс Стедіум у рамках товариського матчу.