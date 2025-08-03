Англія

Данець може залишити МЮ.

Манчестер Юнайтед визначився з ціною на форварда команди Расмуса Гойлунна. Про це повідомляє британське відділення BBC.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу хоче отримати за 22-річного гравця збірної Данії 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що відхід Гойлунна залежить від рішення нападника РБ Лейпциг Беньяміно Шешко, яким серйозно цікавляться "червоні дияволи".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Расмус Гойлунн відіграв за МЮ 52 матчі, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Гойлунн налаштований залишитися в Манчестер Юнайтед.