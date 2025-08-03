Англія

Чергова травма англійського плеймейкера.

Головний тренер лондонського Тоттенгему Томас Франк після товариського матчу з Ньюкаслом (1:1) заявив, що півзахисник "шпор" Джеймс Меддісон отримав важку травму коліна. Цитує австрійського фахівця football.london.

"Іноді життя та футбол можуть бути жорстокими, але також й дуже чудовими. Тому я думаю, що те, що сталося з Меддісоном, було жорстоким по відношенню до нас.

Це схоже на серйозну травму. Звичайно, ми наразі не знаємо точного діагнозу, але це не виглядало добре. Ми майже впевнені, що це було те саме коліно, яке він травмував раніше", — сказав Франк.