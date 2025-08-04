Англія

Англієць отримав пошкодження у товариському матчі та ризикує залишитися поза грою до кінця кампанії-2025/26.

Півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон опинився під загрозою пропустити весь наступний сезон через важку травму коліна.

Як повідомляє GiveMeSport, у 28-річного англійця підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Неприємний епізод стався під час прощального матчу Сон Хін Міна проти Ньюкасла, який завершився внічию 1:1. Меддісон вийшов на заміну на 75-й хвилині, проте вже за вісім хвилин змушений був покинути поле через травму, отриману без жодного контакту з суперником.

Медичне обстеження ще триває, однак попередні прогнози не обнадійливі — у разі підтвердження діагнозу Джеймсу доведеться пропустити всю кампанію-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Сон Хин Мін на порозі переходу в Лос-Анджелес.