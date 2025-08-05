Англія

Клуб із Чемпіоншипу буде зобов'язаний викупити гравця за однієї умови.

Півзахисник Наполі Єнс-Люс Каюсте повернеться до Англії, де знову виступатиме за Іпсвіч. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу має намір знову орендувати 25-річного шведа за два мільйони євро.

Також наголошується, що у контракті буде обов'язкова опція викупу за 7,5 млн євро у тому випадку, якщо Іпсвіч повернеться до АПЛ.

Минулого сезону Каюсте провів 33 матчі за Іпсвіч на правах оренди — на його рахунку один гол та один асист.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ запропонував оренду захисника Наполі.