Орендна угода розрахована на один сезон.
Джамай Сімпсон-П'юсі, ФК Селтік
06 серпня 2025, 10:38
Селтік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Манчестер Сіті Джамаєм Сімпсоном-П'юсі.
Орендна угода з 19-річним англійцем розрахована до кінця сезону.
У складі шотландського клубу футболіст виступатиме під четвертим номером.
Минулого сезону капітан молодіжної команди Сіті привів клуб до першого місця у другій Прем'єр-лізі. Також на його рахунку чотири матчі за основну команду "містян".