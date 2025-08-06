Англія

Орендна угода розрахована на один сезон.

Селтік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Манчестер Сіті Джамаєм Сімпсоном-П'юсі.

Орендна угода з 19-річним англійцем розрахована до кінця сезону.

У складі шотландського клубу футболіст виступатиме під четвертим номером.

Минулого сезону капітан молодіжної команди Сіті привів клуб до першого місця у другій Прем'єр-лізі. Також на його рахунку чотири матчі за основну команду "містян".