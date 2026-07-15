Англія

20-річний півзахисник Фрайбурга найближчим часом пройде медогляд перед переходом до бірмінгемського клубу

Астон Вілла перебуває за крок від підписання центрального півзахисника Фрайбурга Йогана Манзамбі.

Як повідомляє The Athletic, уже в четвер, 16 липня, 20-річний швейцарець має пройти медичне обстеження перед завершенням трансферу.

За інформацією джерела, англійський клуб погодив із Фрайбургом угоду, сума якої перевищує 50 мільйонів фунтів — саме стільки Астон Вілла заплатила за Амаду Онана у 2024 році. Таким чином, Манзамбі стане найдорожчим придбанням в історії бірмінгемців, а для німецького клубу цей продаж також стане рекордним.

Раніше одним із головних претендентів на хавбека вважався Ньюкасл, однак Астон Вілла активізувала переговори після того, як Онана вибув на тривалий термін через травму зв'язок коліна, а Юрі Тілеманс перейшов до Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону швейцарець провів 27 матчів у Бундеслізі, записавши до свого активу п'ять голів і п'ять результативних передач. На чемпіонаті світу-2026 Манзамбі також яскраво проявив себе у складі збірної Швейцарії, відзначившись трьома забитими м'ячами та двома асистами у чотирьох зустрічах.