Англія

Лондонський клуб планує відпустити 20-річного французького захисника Мамаду Сарра для отримання регулярної ігрової практики.

Челсі готовий відпустити молодого захисника Мамаду Сарра в оренду в поточне літнє трансферне вікно.

Лондонці придбали 20-річного футболіста у Страсбурга в червні 2025 року, після чого одразу відправили його назад до французького клубу на правах оренди. Однак після приходу на тренерський місток "синіх" Ліама Росеньйора оренду Сарра було припинено достроково. У другій половині минулого сезону захисник устиг відіграти за Челсі шість матчів в усіх турнірах.

За інформацією видання Standard, керівництво Челсі прагне знайти для гравця новий тимчасовий клуб, де він матиме стабільну ігрову практику для подальшого прогресу.

Оскільки лондонці зараз націлені на трансфер Максанса Лакруа, шанси Сарра вибороти місце в основному складі "синіх" у сезоні-2026/27 оцінюються як вкрай низькі.