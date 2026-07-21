Англія

Англійський клуб прагне випередити конкурентів у боротьбі за 22-річного центрбека збірної Кот-д’Івуару

Ноттінгем Форест близький до укладення угоди щодо трансферу центрального захисника Спортінга Усмана Діоманде. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники англійського клубу вже ведуть активні переговори як зі Спортінгом, так і з оточенням 22-річного футболіста. Сторони працюють над тим, щоб досягти остаточної домовленості, однак трансфер ще не завершений.

Діоманде є одним із головних пріоритетів Ноттінгем Форест для посилення оборони цього літа. Керівництво клубу високо оцінює потенціал івуарійського захисника та розглядає його як довгострокове підсилення команди.

Діоманде виступає за Спортінг із 2023 року, коли перебрався до Португалії з данського Мідтьюлланна. За цей час він провів за "левів" 132 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.