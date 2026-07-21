Англія

26-річний англієць готовий залишити лондонський клуб цього літа та розглядає варіанти за межами АПЛ.

Вінгер Арсеналу Ріс Нельсон потрапив у сферу інтересів кількох клубів із закордону.

Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, ситуацію навколо 26-річного футболіста уважно відстежують Бенфіка та Валенсія.

Нельсон може залишити Арсенал цього літа, оскільки його контракт із лондонським клубом розрахований до завершення наступного сезону. Сам вихованець "канонірів" відкритий до зміни команди та розглядає можливість продовжити кар'єру за межами Англії.

За інформацією джерела, він уже відхилив деякі пропозиції від клубів АПЛ. Водночас варіант із переходом до Бенфіки може бути цікавим для футболіста через можливість возз'єднатися з Марку Сілвою.

Новий головний тренер португальського клубу добре знайомий із Нельсоном, адже раніше працював із ним у Фулгемі. При цьому сам Фулгем також зацікавлений у поверненні вінгера, тому Марку Сілві потенційно доведеться конкурувати зі своїм колишнім клубом за підписання гравця.

Минулого сезону Нельсон виступав на правах оренди за Брентфорд, після чого повернувся до Арсеналу та розпочав підготовку до нового сезону разом із командою. На його рахунку в кампанії-2025/26 14 матчів (339 хвилин), один гол та два асисти.