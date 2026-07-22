25-річний правий фулбек приєднався до клубу Чемпіоншипу на правах вільного агента.
Тарік Лемпті, КПР
22 липня 2026, 00:40
КПР офіційно оголосив про підписання правого захисника Таріка Лемпті. 25-річний футболіст приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з Фіорентиною.
Минулого сезону захисник провів у складі "віоли" лише два матчі, загалом зігравши 25 хвилин у всіх турнірах. Причиною обмеженої кількості ігрового часу стали проблеми зі здоров'ям, зокрема серйозна травма коліна.
Лемпті є вихованцем академії Челсі. За першу команду лондонців він дебютував в АПЛ у 2019 році в матчі проти Арсеналу, після чого перейшов до Брайтона у 2020 році.
У складі Брайтона ганський захисник провів понад 120 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.
КПР завершив минулий сезон Чемпіоншипу на 15-й позиції.