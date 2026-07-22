Англія

25-річний правий фулбек приєднався до клубу Чемпіоншипу на правах вільного агента.

КПР офіційно оголосив про підписання правого захисника Таріка Лемпті. 25-річний футболіст приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з Фіорентиною.

Минулого сезону захисник провів у складі "віоли" лише два матчі, загалом зігравши 25 хвилин у всіх турнірах. Причиною обмеженої кількості ігрового часу стали проблеми зі здоров'ям, зокрема серйозна травма коліна.

Лемпті є вихованцем академії Челсі. За першу команду лондонців він дебютував в АПЛ у 2019 році в матчі проти Арсеналу, після чого перейшов до Брайтона у 2020 році.

У складі Брайтона ганський захисник провів понад 120 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.

КПР завершив минулий сезон Чемпіоншипу на 15-й позиції.