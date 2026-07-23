Англія

Керівництво "канонірів" відкрите до пропозицій щодо 27-річного норвезького півзахисника та оцінює його потенційний трансфер у 90 мільйонів євро.

Капітан та півзахисник лондонського Арсенала Мартін Едегор може змінити клубну прописку у поточне літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу готове розглянути пропозиції щодо переходу 27-річного скандинава. "Каноніри" розраховують виручити за потенційний продаж свого лідера близько 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, Едегор захищає кольори Арсенала з літа 2021 року. Його чинна угода з лондонцями розрахована до червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 норвежець взяв участь у 36 матчах у складі Арсенала в усіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та вісьмома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розпочав переговори щодо Гімараєша.