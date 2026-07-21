Англія

Каноніри можуть запропонувати близько 75 мільйонів фунтів за півзахисника Ньюкасла.

Арсенал розпочав прямі переговори з Ньюкасл Юнайтед щодо можливого трансферу Бруно Гімараєша. Про це повідомляє журналіст Гері Джейкоб. За інформацією джерела, лондонський клуб серйозно зацікавлений у підписанні бразильського півзахисника та вже встановив контакт із керівництвом сорок.



Повідомляється, що Ньюкасл може бути змушений розглянути майбутнє одного зі своїх лідерів, якщо Арсенал зробить офіційну пропозицію в розмірі близько 75 мільйонів фунтів стерлінгів. У минулому сезоні Гімараес узяв участь у 41 матчі, забив дев'ять голів і став автором восьми результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Нергор може залишити Арсенал у разі трансферу Бруно.