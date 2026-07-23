Англія

25-річний правий захисник Тоттенгема та збірної Англії потрапив до сфери інтересів манкуніанців у літнє трансферне вікно.

Правий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс привернув увагу чергового гранда англійської Прем'єр-ліги.

За інформацією видання TEAMtalk, Манчестер Юнайтед активно включився у боротьбу за підписання 25-річного футболіста. "Червоні дияволи" вивчають можливість зробити офіційну пропозицію щодо трансферу флангового оборонця до закриття поточного літнього вікна.

Спенс став гравцем Тоттенгема у 2022 році, перейшовши з Мідлсбро за 14 мільйонів євро. Його чинний трудовий договір із лондонським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

У сезоні-2025/26 захитник взяв участь у 44 поєдинках за Тоттенгем у усіх турнірах. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Спенс став головною трансферною ціллю Інтера.