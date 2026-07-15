Італія

"Нерадзуррі" визначили 25-річного захисника "шпор" Джеда Спенса своєю пріоритетною ціллю для підсилення правого флангу оборони.

Крайній захисник Тоттенгема Джед Спенс може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, міланський клуб продовжує вести переговори щодо трансферу 25-річного гравця. За даними джерела, Інтер зробив Спенса своєю головною трансферною ціллю на позицію правого захисника. Футболіст відкритий до переходу, проте фінансові вимоги Тоттенгема наразі перевищують очікування чемпіона Італії.

У сезоні-2025/26 Спенс узяв участь у 44 матчах з урахуванням усіх турнірів, але не відзначився результативними діями.

Трудовий договір Спенса зі "шпорами" розрахований до 2029 року. Експерти Transfermarkt оцінюють англійця у 30 мільйонів євро.