Бірмінгемський клуб розглядає 18-річного Ібраїма Мбає як потенційну заміну Моргану Роджерсу.
Ібраїм Мбає, Getty Images
23 липня 2026, 12:55
Астон Вілла виявляє предметний інтерес до молодого вінгера ПСЖ та збірної Сенегалу Ібраїма Мбає. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.
Керівництво бірмінгемців перебуває у пошуках заміни Моргану Роджерсу та бачить у 18-річному футболісті чудовий варіант для підсилення лінії атаки. На молодий талант також претендують інші топ-клуби англійської Прем'єр-ліги — Тоттенгем та Манчестер Сіті.
Сам Мбає розглядає можливість змінити клубну прописку, аби отримати більше регулярної ігрової практики на дорослому рівні. Нещодавно гравець змінив свого представника та почав співпрацювати з агентською компанією Жорже Мендеша.
Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 18-річного вінгера у 30 мільйонів євро.