Англія

Бірмінгемський клуб розглядає 18-річного Ібраїма Мбає як потенційну заміну Моргану Роджерсу.

Астон Вілла виявляє предметний інтерес до молодого вінгера ПСЖ та збірної Сенегалу Ібраїма Мбає. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

Керівництво бірмінгемців перебуває у пошуках заміни Моргану Роджерсу та бачить у 18-річному футболісті чудовий варіант для підсилення лінії атаки. На молодий талант також претендують інші топ-клуби англійської Прем'єр-ліги — Тоттенгем та Манчестер Сіті.

Сам Мбає розглядає можливість змінити клубну прописку, аби отримати більше регулярної ігрової практики на дорослому рівні. Нещодавно гравець змінив свого представника та почав співпрацювати з агентською компанією Жорже Мендеша.

Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 18-річного вінгера у 30 мільйонів євро.