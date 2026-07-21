Англія

Англійський вінгер перейшов з Астон Вілли та став одним із головних літніх придбань команди Хабі Алонсо.

Челсі офіційно оголосив про трансфер атакуючого півзахисника Моргана Роджерса з Астон Вілли.

23-річний футболіст підписав із "синіми" довгостроковий контракт, розрахований до літа 2033 року, та приєднається до команди Хабі Алонсо перед стартом сезону-2026/27.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 117 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому Челсі заплатить усю суму як фіксований платіж — без додаткових бонусів. Таким чином, Роджерс став найдорожчим придбанням в історії клубу та найдорожчим британським футболістом.

Роджерс провів успішний період у складі Астон Вілли, де став одним із провідних молодих атакувальних гравців АПЛ. За час виступів у бірмінгемському клубі він взяв участь у 85 матчах Прем'єр-ліги, у яких його голи та результативні передачі допомогли команді створити 40 забитих м'ячів.

Загалом за Астон Віллу англієць провів 125 поєдинків, забив 31 гол та віддав 29 асистів. Разом із клубом він також став переможцем Ліги Європи минулого сезону.

На міжнародному рівні Роджерс дебютував за збірну Англії у листопаді 2024 року. Наразі на його рахунку 22 матчі у складі національної команди, зокрема виступ на чемпіонаті світу-2026.