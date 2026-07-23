Англія

"Каноніри" вже зробили запит щодо трансферу захисника Астон Вілли, якого оцінюють приблизно у 60 мільйонів фунтів.

Арсенал визначив центрального захисника Астон Вілли Езрі Консу головним кандидатом для посилення оборони цього літа. Про це повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел.

За інформацією джерела, лондонський клуб уже звертався до Астон Вілли щодо можливого трансферу 28-річного англійця. Конса є пріоритетною ціллю Арсенала на позицію центрального оборонця.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла може вимагати за свого футболіста близько 60 мільйонів фунтів. При цьому бірмінгемський клуб не має наміру легко відпускати одного з ключових гравців оборони.

Окрім Конси, Арсенал також розглядає інші варіанти для зміцнення захисної лінії. У списку клубу перебуває Хакобо Рамон із Комо, однак потенційний трансфер іспанця ускладнюють умови його контракту.

Також лондонці стежать за ситуацією з Джоном Стоунзом, який цього літа може залишити Манчестер Сіті як вільний агент. Водночас саме Конса наразі залишається головною ціллю Арсенала.

Нагадаємо, потенційне посилання центру захисту "канонірів" пов'язано з травмою ключового центрбека Вільяма Саліба.