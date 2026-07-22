Англія

Центрбек Арсеналу обрав консервативне лікування після травми спини, що загострилася на чемпіонаті світу-2026.

Центральний захисник Арсеналу Вільям Саліба не буде лягати під ніж через проблеми зі спиною, які загострилися під час чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, після консультацій із лікарями та керівництвом лондонського клубу француз вирішив відмовитися від хірургічного втручання. Натомість він проходитиме консервативне лікування, яке передбачає тривалий період відновлення та відпочинку.

Втім, навіть без операції Саліба не зможе повернутися на поле найближчим часом. Очікується, що 25-річний футболіст пропустить кілька місяців, хоча точні терміни його повернення наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, захисник достроково завершив виступи на чемпіонаті світу-2026 після того, як через сильний біль був замінений у півфінальному матчі збірної Франції проти Іспанії. Згодом стало відомо, що він тривалий час грав із хронічними проблемами зі спиною, які виникли ще наприкінці клубного сезону.

Втрата Саліба стане серйозним ударом для Арсенала, адже минулого сезону француз був одним із ключових гравців команди, яка вперше за 22 роки виграла чемпіонат Англії.