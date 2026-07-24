Англія

Хусанова очікують наступним: захисник близький до оформлення нового п’ятирічного договору.

Манчестер Сіті продовжує закріплювати майбутнє своїх ключових молодих футболістів. Захисник Йошко Гвардіол уже підписав новий довгостроковий контракт із клубом, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Сем Лі.

За інформацією джерел, сторони завершили всі формальності щодо нової угоди хорватського оборонця. Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розраховує зберегти Гвардіола як одного з головних елементів оборони команди на багато років.

Також новий контракт узгодив вінгер Жеремі Доку. Бельгієць схвалив усі необхідні документи та має продовжити співпрацю з "містянами" до 2031 року.

Наступним футболістом, який може отримати оновлену угоду, стане Абдукодір Хусанов — захисник близький до підписання нового п’ятирічного контракту з Манчестер Сіті.