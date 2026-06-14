Англія

Містяни виграють боротьбу в мадридського Реала, пропонуючи захиснику покращені умови угоди до літа 2031 року.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Манчестер Сіті перебуває на завершальній стадії узгодження нового контракту зі своїм захисником Йошко Гвардіолом. Очікується, що оновлена угода діятиме до червня 2031 року.

Мадридський Реал протягом останніх місяців виявляв активний інтерес до хорватського футболіста та уважно стежив за його ситуацією. Однак наразі Гвардіол близький до того, щоб прийняти покращені фінансові умови, запропоновані керівництвом володарів Кубка Англії.

У стані містян панує оптимізм щодо швидкого та успішного завершення переговорів. Клуб прагне якнайшвидше поставити крапку в цій трансферній сазі, адже Йошко розглядається як фундаментальний гравець та ключова фігура для розвитку спортивного проєкту під керівництвом Енцо Марески, який замінить Пепа Гвардіолу на чолі Манчестер Сіті.

Нагадаємо, через важку травму гомілки на початку року. Гвардіол провів за Сіті у сезоні 2025/26 лише 25 матчів забив 2 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює хорвата в 70 млн євро.