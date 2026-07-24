Англія

Бірмінгемці прагнуть придбати нападника Челсі, якого особисто бажає бачити у команді головний тренер Унаї Емері.

Астон Вілла розпочала переговори з Челсі щодо трансферу нападника Ніколаса Джексона. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керманич бирмінгемців Унаї Емері чудово знайомий із можливостями 25-річного сенегальського форварда за спільною роботою у Вільярреалі та прагне знову бачити його у своєму розпорядженні. Водночас потенційній угоді можуть завадити фінансові деталі: заробітна плата гравця є надто високою для Астон Вілли, а початкові фінансові вимоги лондонців вважаються завищеними.

Джексон захищає кольори Челсі з літа 2023 року. За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами. Чинна угода нападника з лондонським клубом розрахована до літа 2033 року, а його ринкова вартість оцінюється у 40 мільйонів євро.

Раніше Астон Вілла оголосила про оренду Гарначо у Челсі.