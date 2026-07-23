Англія

22-річний аргентинський вінгер проведе сезон-2026/27 у команді Унаї Емері.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання вінгера Челсі Алехандро Гарначо.

22-річний аргентинець приєднався до бірмінгемського клубу на правах оренди, яка буде розрахована до завершення сезону-2026/27.

Гарначо є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. За першу команду "червоних дияволів" він провів 144 матчі, після чого влітку 2025 року перебрався до Челсі.

Минулого сезону аргентинський футболіст взяв участь у 43 поєдинках у складі "синіх", записавши до свого активу вісім забитих м'ячів. Гарначо здатний діяти на обох флангах атаки, а також у ролі центрального нападника.

У складі національної збірної Аргентини він уже провів вісім матчів, а у 2024 році став лауреатом премії ФІФА імені Ференца Пушкаша за найкращий гол року.