Англія

Клуби узгодили трансфер юного півзахисника, однак не можуть дійти згоди стосовно його оренди на наступний сезон.

Півзахисник Лілля Аюб Буадді близький до переходу в Манчестер Сіті.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, "містяни" досягли усної домовленості щодо трансферу юного футболіста. Наразі сторони вирішують, яке рішення стане найкращим для майбутнього марокканського гравця.

Лілль прагне залишити Буадді у своєму складі на правах оренди ще на один сезон, тоді як Манчестер Сіті наполягає на тому, аби хавбек розпочав нову кампанію в АПЛ.

Аюб Буадді є вихованцем Лілля. Його чинна угода з клуб розрахована до 30 червня 2029 року. У сезоні-2025/26 півзахисник провів 42 матчі у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.