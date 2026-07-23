Англія

Але зрушень у перемовинах із Ліллем наразі немає.

Марокканський центральний півзахисник Аюбб Буадді у віці 18 років провів надзвичайно впевнений чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної команди, після чого французькому Ліллю буде важко втримати гравця у своєму складі.

Але на користь "догів" грає чинний контракт футболіста до 2029 року, тож вони вільно висловлюють бажання отримати не менше 100 млн євро за потенційний трансфер.

Така сума змушує замислитись навіть англійський Манчестер Сіті, який наразі пропонує лише 90 млн євро за Буадді.

Тим часом відбулась зустріч агентів гравця та представників "містян", за підсумком якої був узгоджений проєкт контракту до 2031 року.

Лілль при цьому може піти на поступки щодо ціни, якщо угоді передуватиме зворотня річна оренда футболіста заради виступів у складі "догів" у Лізі чемпіонів УЄФА — у такому випадку ціна складатиме 80 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Буадді один асист у 42 матчах.