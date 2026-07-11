Евро-2015 (U19). Новость

Підопічні Пако Гальярдо уникнули пропущених голів у всіх п'яти матчах турніру, забивши 19.

На Рейскорс Граунд у валлійському Рексемі збірні Іспанії і Німеччини зіткнулися у фіналі чемпіонату Європи-2026 (U-19).

Лівий вінгер Вільярреала Уго Лопес відкрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму. На початку другої половини протистояння центральний захисник Реала Мадрид Маріо Рівас встановив на табло підсумковий результат.

Іспанці покращили свій рекордний показник виграних фіналів Євро (U-19), досягнувши позначки в десять тріумфів. Іспанія також стала першою збірною, яка виграла турнір без пропущених голів.

Іспанія (U-19) — Німеччина (U-19) 2:0

Голи: У. Лопес, 44, М. Рівас, 48

Іспанія (U-19): М. Гонсалес — Фортеа, М. Рівас, Куенка, Салінас — Жуньєнт (Антаньйон, 73), Еспарт (Сарате, 73), Пітарч (А. Родрігес, 88) — Д. Яньєс (Діалло, 64), У. Лопес (Естебан, 64), Моранте

Німеччина (U-19): Гельштерн — Нінк (Енгельнс, 64), Шметгенс, Ерляйн, Пінту Педроза — Калбрет, Чатович, Мамуза Лум — Раймерс (Філдс, 59), Оньєка, Штанге (Поллер, 64)

Попередження: Еспарт, Антаньйон — Філдс