Евро-2015 (U19). Новость
Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу, який відбувся 11 липня 2026 року.
Іспанія (U-19) — Німеччина (U-19), Getty Images
12 липня 2026, 00:59
У рамках фіналу чемпіонату Європи-2026 (U-19) Іспанія впоралася з Німеччиною на Рейскорс Граунд у Рексемі.
Десятий подібний тріумф іспанцям принесли голи Уго Лопеса й Маріо Ріваса. Гравці національної команди Іспанії ввійшли в історію турніру, ставши першими переможцями, яким удалося уникнути пропущених голів. Взяття воріт своїх суперників у п'яти матчах підопічні Пако Гальярдо святкували 19 разів.
До вашої уваги відео голів і найкращих моментів матчу ЧЄ-2026 Іспанія (U-19) — Німеччина (U-19):
Іспанія (U-19) — Німеччина (U-19) 2:0
Голи: У. Лопес, 44, М. Рівас, 48
Іспанія (U-19): М. Гонсалес — Фортеа, М. Рівас, Куенка, Салінас — Жуньєнт (Антаньйон, 73), Еспарт (Сарате, 73), Пітарч (А. Родрігес, 88) — Д. Яньєс (Діалло, 64), У. Лопес (Естебан, 64), Моранте
Німеччина (U-19): Гельштерн — Нінк (Енгельнс, 64), Шметгенс, Ерляйн, Пінту Педроза — Калбрет, Чатович, Мамуза Лум — Раймерс (Філдс, 59), Оньєка, Штанге (Поллер, 64)
Попередження: Еспарт, Антаньйон — Філдс