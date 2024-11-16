Евро-2015 (U19). Новость
Слідкуйте за матчем національних збірних з Football.ua.
фото УАФ
16 листопада 2024, 12:33
Сьогодні, 16 листопада, юнацька збірна України U-19 проведе свій другий матч у відбірковій кампанії Євро-2025.
Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Словенії.
У першій грі "синьо-жовті" поступились Казахстану (1:2), а "трикольорові" програли Нідерландам (0:2).
Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна U-19 — Словенія U-19:
Після зустрічі із Словенією, Україна зіграє проти Нідерландів 19 листопада.