Сьогодні, 16 листопада, юнацька збірна України U-19 проведе свій другий матч у відбірковій кампанії Євро-2025.

Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Словенії.

У першій грі "синьо-жовті" поступились Казахстану (1:2), а "трикольорові" програли Нідерландам (0:2).

Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-19 — Словенія U-19:

Після зустрічі із Словенією, Україна зіграє проти Нідерландів 19 листопада.