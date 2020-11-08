Чтиво

Памяти ушедшего из жизни Нобби Стайлза.

Ему подобных ненавидели во все времена. Или обожали. Но никогда, ни в один период истории спорта номер 1, к ним не оставалось равнодушных. Одни их кличут церберами, другие – костоломами, а кто-то и вовсе считает, что их место – ринг, а не зелёный газон.



Повод вспомнить конкретно об этом человека выдался невероятно трагичный. 30-го октября, в возрасте 78 лет, он, легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Нобби Стайлз, покинул наш мир и отправился в другой – одному лишь Богу известно, лучший или худший.



Возможно, стиль его игры предопределили обстоятельства рождения – 18 мая 1942-го, когда наш герой появился на свет в манчестерском районе Коллихёрст, город подвергался немецким обстрелам. Затем, уже в раннем детстве, мальчик угодил под колёса троллейбуса… Да, все в один голос говорят, что он был добрейшей души человеком, а миниатюрный рост в 168 сантиметров и вовсе не давал намёков на то, что на поле этот парень является настоящим "убийцей", но его боялись воистину все соперники. Боялись ещё и за вызывающую именно как для футболиста даже тех времён внешность – неуступчивость на поле разок стоила Стайлзу почти всех передних зубов, да к тому же по причине близорукости он задолго до опорника совсем других времён Эдгара Давидса носил очки, хотя играл, конечно же, в линзах.

С раннего детства Нобби занимался футболом, а в 15 лет уже защищал цвета школьной сборной Англии, однако попасть в клуб, являющийся на тот момент без всяких оговорок главным в Манчестере, ему удалось лишь в 1959-ом, в возрасте 17-ти лет. Дебютировать в составе "красных дьяволов" Стайлз смог в году следующем.



Тут надо сделать лирическое отступление и напомнить, что собой представлял Манчестер Юнайтед в те годы и ЧТО пришлось пережить тогда той великой команде. Со времён самого трагичного дня в истории клуба – 6 февраля 1958-го, когда случилась Мюнхенская авиакатастрофа, прошло совсем немного, и в команду брали если не всех подряд, то по не очень строгому отбору. Не та была ситуация, чтобы философски размышлять, кто подходит, а кто не подходит, кого брать, а кого посылать… И даже несмотря на это к Джимми Мёрфи неустанно подходили с вопросом: "кто это и за какие заслуги он здесь? "





В общем, по началу эти недовольства со всех сторон понять было можно. Юный Нобби (начинавший, несмотря на свой рост, в защите, а не в центре поля) в начале карьеры не отмечался на поле абсолютно ничем. Та и если мы говорим о его дальнейшей карьере – всех выдающихся успехов он добился благодаря работоспособности и характеру, а не таланту, данному свыше. В отличие от многих партнёров по команде…





Каких именно успехов? А таких, что на ряду с Бобби Чарльтоном и Ианом Каллаганом Нобби Стайлз входит в число единственных англичан, поднявших над головой и Кубок мира, и Кубок европейских чемпионов. В истории же МЮ такой своеобразный "дубль" сделали лишь наш герой и Чарльтон-младший.





Интересный факт, что для взятия обоих трофеев "беззубому воину" пришлось останавливать самого Эусебио. Сначала это было в полуфинале домашнего Мундиаля, где Альф Рэмзи дал Стайлзу задание не отходить от великого португальца ни на шаг, и Нобби выполнил это даже без лишней грубости, что принесло "Трём львам" победу со счётом 2:1 с дублем его друга Бобби Чарльтона. Эусебио, к слову, смог лишь реализовать пенальти. На победном для англичан мировом первенстве Нобби Стайлз сыграл во всех играх, включая легендарный финал против сборной ФРГ.





Кстати говоря, брал его Альф Рэмзи и на итальянский чемпионат Европы 1968, и на мексиканский Чемпионат мира 1970, правда на последнем он не сыграл вовсе, ибо место опорника за собой застолбил Алан Маллери из Тоттенхэма. Всего же футболку главной команды своей страны Нобби Стайлз одевал 28 раз, и в этих играх забил 1 гол.





Через 2 года судьба свела обладателя Золотого мяча с непревзойдённым англичанином снова, а место встречи изменить было нельзя – Лондон, стадион Уэмбли. Это был первый финал главного турнира континента и для Манчестер Юнайтед, и для английских клубов как таковых. Почему он был особенным именно для команды Басби и Мёрфи – лишний раз говорить не стОит, ибо спустя 10 лет после Мюнхена она могла наконец выиграть еврокубок.

И выиграла, разгромив уже наделённую проклятием Белы Гуттманна Бенфику со счётом 4:1 (правда, основное время закончилось со счётом 1:1, всё решалось в овертаймах), а Эусебио благодаря работе (игру нашего героя иначе как работой не назовёшь!) Стайлза вновь остался не у дел. Двумя голами за "манкунианцев" отметился Бобби Чарльтон, по одному разу в воротах Жозе Энрике отметились ещё не страдающий хроническим алкоголизмом Джордж Бэст и нынешний помощник Пепа Гвардиолы в Ман Сити Брайан Кидд. В воротах Алекса Степни, в свою очередь, отметился Жайме Граса, но никак не Эусебио, который лишь раз за игру смог создать что-то похожее на опасный момент.

Да уж, после тех двух матчей беззубая улыбка (протезы он зачастую оставлял в раздевалке) Нобби Стайлза могла сниться звёздному португальцу ещё долго, однако же через пройденные десятилетия Великие смогли встретиться и обняться, что вы видите на фото! И Нобби был уже в полном зубном комплекте!

Проведя в составе МЮ 11 сезонов, выйдя на поле в 297 матчах и отличившись в воротах соперников 19 раз, а также выиграв кроме Кубка чемпионов ещё и 2 чемпионства, 1 Кубок и 2 Суперкубка (второй из которых, 1967-го года, разделён с Тоттенхэмом – так тогда было в случае ничьи) Нобби перешёл в Мидлсбро, где провёл 2 сезона, а затем в великий некогда Престон Норт Энд – этот клуб является первым в истории победителем чемпионата Англии. Причём, сразу двух подряд – 1888/1889 и 1889/1890!



Отправился он туда уже в роли играющего тренера, тогда как главным был… Бобби Чарльтон! Хотя долго два друга в роли начальника и подчинённого не проработали – из Чарльтона-младшего тренер не вышел, и целых 4 года, с 1977-го по 1981-й, Стайлз возглавлял "лилейно-белых", которые не забыли почтить память после случившегося 30-го числа.

Затем он также работал в довольно экзотической по футбольным меркам стране – Канаде, где возглавлял Ванкувер Уайткэпс, после чего год на Родине потренировал Вест Бромвич Альбион и в 44 года завершил карьеру главного тренера. На фоне депрессии из-за рабочих неудач, Стайлза посещали мысли о самоубийстве, к которому, по словам самогО легендарного англичанина, он был близок в 1989-ом, через три года после окончания работы с "дроздами", во время которых он никуда устроиться не мог.



Родной клуб, честь ему и хвала, не остался в стороне от беды своей легенды. И то, что великолепный Нобби сделал после этого, заслуживает отдельной строчки. Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, братья Невиллы – вам эти имена знакомы? Так вот, поблагодарите за них в том числе и покойного Нобби Стайлза, который с 1989-го по 1993-й возглавлял молодёжную команду МЮ и воспитал всех этих "дьволят", совсем скоро ставших "Дьяволами" с большой буквы. Можно сказать, Стайлз вписал своё имя в историю клуба дважды, пусть все помнят его в первую очередь как игрока.



Вот так вот бывает в футболе – когда назначение на должность этакого "клубного сердца", сделанное в первую очередь из жалости, дарит клубу целый букет талантов, которые в будущем приносят ему множество трофеев. Затем эти ребята были прозваны "птенцами Ферги"…

В 1993-ом году 51-летний Нобби отправился на заслуженный отдых, но связи с футболом в целом и с главным клубом своей жизни в частности — не терял никогда. В 2000-ом Стайлз был награждён Орденом Британской империи в результате кампании, организованной британскими СМИ, которые удивлялись, что пятеро членов из чемпионской команды 1966-го года не получили официального признания за свои заслуги.

Кроме Стайлза, награды получили Алан Болл, Роджер Хант, Рэй Уилсон и Джордж Коэн. В 2003-ом "‎Бандит"‎ (ещё и так его называли, не "беззубым воином" единым!)‎‎ выпустил свою автобиографию под оригинальным названием "За мячом", в 2007-ом его имя было внесено в Зал славы английского футбола, а в 2010-ом он выставил на аукцион золотые медали своих главных трофеев – думаю, вы догадываетесь, каких.



Награды выкупил клуб, поместив их в клубный музей на Олд Траффорд, а полученные более чем 200 тысяч фунтов Стайлз отдал своим троим сыновьям. Кстати говоря, один из них, Джон, в 80-х успел повыступать за Шемрок Роверс и Лидс Юнайтед, но к успехам отца не приблизился даже ни на йоту.





Можно сказать, семья у этого великого человека была не просто футбольная, а очень футбольная, ибо Нобби был женат на Кей Джайлз – сестре ирландского футболиста Джонни Джайлза, который, кстати, успел и поиграть с "беззубым воином", и поработать в тренерском штабе Стайлза во времена Престона.



Однако же прожить старость беззаботно легендарному опорнику не удалось. В начале 00-х у него диагностировали болезнь Альцгеймера, в ноябре 2013-го у него был обнаружен рак простаты, а в 2016-м – тяжёлая стадия деменции. К слову, именно эта проклятая болезнь с легендарной команды 1966-го уже успела забрать на тот свет Рэя Уилсона, Мартина Питерса, Джона Чарльтона, нашего героя, а буквально недавно стало известно, что ею страдает и ещё живучий Чарльтон-младший – тот из братьев, который известен более широким кругам…





Время – безжалостная вещь. Можно победить всё, но против времени ты бессилен. Легенды футбола, такие разные во всём — от национальности и стиля игры до характера и обстоятельств личной жизни, покидают наш мир одна за другой. И как бы это цинично не звучало – для многих поклонников Игры это зачастую едва ли не лучший повод познакомиться с терниями им игроцкой и жизненной истории. В этот раз – повод заглянуть в биографию Нобби Стайлза, скончавшегося в прошлую пятницу. Человек этот, как вы видите, был наделён необычайной судьбой.





Rest in Peace, Nobby Stiles!



