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Football.ua провел анализ шаблонов для карьеры новоприбывшего игрока бергамаской Аталанты.

Буквально недавно Виктор Коваленко сменил родной Шахтер на Аталанту. Удастся ли экс-полузащитнику "горняков" построить успешную карьеру на Апеннинах – покажет время, а пока предлагаем вам вспомнить дебюты украинских игроков в чемпионатах топ-пятерки в прошедшем десятилетии.

Руслан Малиновский (Аталанта)

Начнем с одноклубника Коваленко. Не сыграв ни единого матча за воспитавший его Шахтер Руслан принял решение отправиться в заграничную командировку, зимой 2016 года пополнив ряды бельгийского Генка.

В Бельгии полузащитник сумел отыграть более сотни поединков, удивить всю футбольную Европу своими волшебными штрафными, а также выиграть единственный на данный момент трофей в карьере – чемпионат страны.

Переход на повышение был лишь вопросом времени. Поначалу игроком активно интересовалась Рома, но в итоге римляне отказались от данной покупки. Тем не менее, Малиновский все-таки перебрался в Серию А, пополнив ряды динамично развивающейся Аталанты.

Модель игры Джан Пьеро Гасперини является весьма сложной для новичков, которым необходимо время на адаптацию и понимание философии итальянского наставника "Богини", но Руслану удалось успешно впитать в себя идеи тренера.

Поначалу полузащитник исполнял роль преимущественно запасного, периодически появляясь на замену, а наиболее ярко заблистал в пост-карантинный период. Чего стоит хотя бы его игра в поединке против Ювентуса.

9 голов и 7 ассистов в 44 матчах за бергамасков в дебютном сезоне – весьма неплохой результат, особенно если учитывать тот факт, что Малиновский был лишь четырнадцатым игроком команды по количеству минут в Серии А и Лиге чемпионов.

К тому же украинец успел отличится голевыми действиями во всех турнирах, в которых играла Аталанта в прошлом сезоне. В главном еврокубке от ног Руслана пострадали Манчестер Сити (гол) и Шахтер (ассист), в Кубке – Фиорентина (ассист).

Хвалит игрока и Гасперини: "Когда он выходит на поле, то всегда обостряет ситуацию, что является отличным качеством".

Несмотря на то, что Малиновский не является железным игроком стартового состава его высоко ценят в Бергамо и явно не намерены в ближайшее время прекращать сотрудничество.

Евгений Коноплянка (Севилья, Шальке)

Переход лидера великолепного Днепра сначала Хуанде Рамоса, а затем Мирона Маркевича, ожидался украинскими болельщиками довольно давно, и летом 2015 он наконец состоялся.

После исторического сезона днепрян в Лиге Европы, в том числе финальной встречи, где Евгений так сказать показал товар лицом, его услугами заинтересовалась Севилья. И начал украинец с места в карьер. В тбилисском Суперкубке УЕФА против Барселоны "нервионцы" сумели уйти от поражения в основное время, отыгравшись с 1:4, а появившийся на замену вместо Хосе Антонио Рейеса Коноплянка забил четвертый мяч. Тем не менее, каталонцы все-таки сумели добыть победу в овертаймах.

Эмоции от столь яркого и многообещающего дебюта, увы, не нашли своего продолжения по ходу кампании-2015/16. Нынешний игрок Шахтера лишь эпизодически демонстрировал ту игру, за которую его, собственно, и покупали в столицу Андалусии, не сумев адаптироваться на новом месте, а также выучить испанский язык, тем самым не выполнив один из обязательных пунктов в контракте с новым клубом.

Отдельного внимания в севильской части карьеры вингера заслуживают матчи с Реалом на Рамон Санчес Писхуан (Севилья добыла победу над "сливочными" – 3:2 в ноябре 2015-го, а Коноплянка оформил два ассиста), а также долгожданный дебют в Лиге чемпионов, где украинец внес весомый вклад в будущий триумф своей команды в Лиге Европы.

Помимо гола с острого угла в ворота гладбахской Боруссии и результативного удара в выездной игре с Манчестер Сити игрок выполнил голевую передачу на победное взятие ворот Фернандо Льоренте в поединке последнего тура с Ювентусом, позволившее Севилье обойти немцев в борьбе за третье место в группе.

Выиграв второй по значимости еврокубок Евгений мог стать героем поединка за европейский суперкубок против Реала, но, хладнокровно реализовав пенальти в основное время, умудрился подарить мяч Дани Карвахалю на фланге в эпизоде с победным голом "сливочных" в дополнительное время.

Новый энтренадор "нервионцев" Хорхе Сампаоли не захотел терпеливо интегрировать игрока в состав, поэтому Коноплянка отправился попытать счастья в Гельзенкирхене. В первом сезоне он использовался Маркусом Вайнцирлем в качестве игрока для кубковых турниров, суммарно наиграв в Бундеслиге лишь 601 минуту и забив один гол. Негусто, прямо скажем.

Зато в Лиге Европы украинец сумел отличится тремя результативными действиями, в том числе забив роскошный гол в ворота Краснодара.

С приходом Доменико Тедеско ситуация принципиально не изменилась. Евгений стал играть практически втрое больше, чем в сезоне-2016/17, но не сумел закрепиться в основе "кобальтовых". Несмотря на в целом удачный сезон-2017/18 Шальке неожиданно впал в крутое пике в сезоне следующем, а Коноплянка вновь выпал из основной обоймы, в итоге приняв решение летом 2019 года вернуться в УПЛ.

Евгений Шахов (Лечче)

Финалист Лиги Европы-2015, чемпион Европы U-19 в составе украинской молодежки — Евгений Шахов, летом 2016-го года принял решение покинуть доживавший последние дни Днепр и перебраться за рубеж.

Первым заграничным пристанищем полузащитника стал ПАОК, где украинец провел три неплохих года попутно выиграв греческую Суперлигу и трижды кубок страны.

В 2019 году Шахов получил предложение от симпатичного новичка Серии А – Лечче, с удовольствием согласившись на переезд в один из самых сильных чемпионатов Старого Света. Увы, "салентианцы" не сумели удержаться в элите и вылетели в Серию В.

Сам же Евгений, если посчитать суммарно проведенные минуты на поле, принял участие лишь в 12 поединках, в которых сумел отметиться двумя ассистами и забить один гол в ворота Фиорентины. После вылета "волков" во второй дивизион Шахов принял решение покинуть итальянскую землю и вернуться в чемпионат Греции, присоединившись к Дмитрию Чигринскому в АЕКе.

Андрей Ярмоленко (Боруссия Дортмунд, Вест Хэм)

Переход Андрея Ярмоленко в большой клуб, как и в случае с Евгением Коноплянкой, мог и должен был случится раньше, чем это в итоге произошло. Потеряв несколько лет в УПЛ Ярмоленко все-таки отправился покорять чемпионаты большой пятерки.

Первой гаванью в зарубежной карьере игрока стала дортмундская Боруссия, летом 2017-го потерявшая Усмана Дембеле, и активно занимавшаяся поиском замены для француза.

От Андрея многого ждали на Сигнал Идуна Парк, но, к превеликому сожалению, ему так и не удалось полностью раскрыть свой потенциал.

Главной причиной неудачи (все же назвать это провалом язык не повернется) вингера в Дортмунде стоит назвать тренерскую чехарду и посредственный сезон-2017/18, когда Боруссия едва сумела зацепиться за зону Лиги чемпионов, а в главном еврокубке набрала позорные два очка в квартете с Реалом, Тоттенхэмом и АПОЭЛом. Несмотря на это, Ярмоленко успел оставить свой след в том евросезоне "шмелей". В домашней встрече со "шпорами" украинец выдал роскошный ассист пяткой на гол Пьер-Эмерика Обамеянга, а в поединке на Уэмбли забил потрясающий дебютный гол в новой команде.

Рокировка Петера Боша на Петера Штегера существенно повлияла на позиции экс-игрока киевского Динамо. Австрийский наставник "шмелей" рассчитывал на других футболистов в атаке, да и сам Андрей не всегда демонстрировал свои сильные качества. Тем не менее, дебютный сезон в Европе в его исполнении можно было оценивать как удовлетворительный.

Новый наставник Боруссии Люсьен Фавр, пришедший на смену Штегеру, дал понять, что не рассчитывает на игрока в будущем сезоне, поэтому Ярмоленко стал одним из элементов массовой закупки Вест Хэма летом 2018 года.

И если в Дортмунде Андрей хотя бы был как правило игроком основного состава, то в Лондоне ситуация кардинально изменилась. Всему виной, в первую очередь, тяжелая травма, омрачившая дебют вингера в составе "молотобойцев".

При Дэвиде Мойесе Ярмоленко преимущественно появляется на поле в кубковых турнирах, а в минувшем сезоне был лишь 16 по количеству игровых минут. В текущей кампании в АПЛ украинец также располагается на 16 позиции по этому показателю (станом на 23 тур), заметно уступая остальным по количеству времени, проведенному на поле. Достаточно сказать, что идущий 14-м Крэйг Доусон сыграл практически на 400 минут больше экс-игрока Динамо.

Удастся ли Андрею завоевать доверие тренерского штаба и начать играть более регулярно, а также почаще радовать публику своими сольными перформансами, как, например, в недавней кубковой встрече с Халлом – покажет время.

Василий Кравец (Леганес)

Воспитанник львовского футбола, а именно Карпат, в 2017 году отправился в Испанию. Правда, не в элитный дивизион, а в Сегунду, пополнив ряды скромного Луго.

За полтора сезона (а также во время краткосрочной аренды из Леганеса) в составе галисийцев Кравец успел провести более полсотни поединков и восемь раз ассистировать партнерам, выступая на позиции левого защитника.

Зимой 2019-го услугами фулбека заинтересовался Леганес, где, правда, он и близко не сумел стать игроком основной обоймы, проведя лишь 6 неполных поединков в рамках Примеры и 75 минут в кубковом матче с Реалом, сенсационно обыгранным 1:0.

В первой половине сезона-2019/20, который ознаменовался вылетом команды в Сегунду, Кравец ни разу не появился на поле в чемпионате, отыграв практически целую встречу исключительно в Копа дель Рей.

В отсутствии игровой практики игрок принял решение вернутся в Луго, проведя 15 встреч во второй половине прошлого сезона. Отчаянно сражающийся за возвращение Леганес, однако, не спешит интегрировать защитника в основной состав, сдав его в очередную аренду, на сей раз в познаньский Лех.

Андрей Лунин (Леганес)

Раз уж мы затронули тему Леганеса, стоит сказать пару слов о товарище Василия Кравца в период его выступлений за "пепинерос".

Удивительно, но "понюхать пороху" сражений в Примере Андрею Лунину удалось лишь в недавнем участнике элиты, а не в Реале или Вальядолиде. В кампании-2018/19 экс-кипер Зари пять раз появился на поле, пропустив пять мячей.

Последующая аренда в Вальядолид также не подарила вратарю большее количество игровой практики. Тренерский штаб предпочитал в воротах Хорди Масипа, не дав Лунину возможности ни разу себя проявить в рамках Ла Лиги.

Долгожданный дебют Андрея в футболке мадридского Реала состоялся совсем недавно, но не в чемпионате, где кипер по-прежнему ждет своего шанса за плечами Тибо Куртуа, а в кубковой встрече с Алькояно, обернувшейся настоящей катастрофой для "сливочных".

Сенсационный андердог выбил команду Зинедина Зидана из турнира, а определенная доля вины Лунина есть как минимум в решающем голе Хуана Касановы. Тем не менее, будем надеяться, что эта оплошность никоим образом не отразится на дальнейших перспективах игрока в королевском клубе.

Максим Коваль (Депортиво Ла-Корунья)

Старый знакомый поклонников киевского Динамо в свое время успел попытать счастья за рубежом – в датском Остенде, где принял участие в 11 поединках. Однако по-настоящему роскошный шанс Максим получил по ходу сезона-2017/18, отправившись в Депортиво из Ла-Коруньи.

И право лучше бы этой аренды не было, так как она, по сути, поставила крест на дальнейших перспективах игрока в европейском топ-футболе.

В кубковой встрече с Валенсией (1:2) Коваль не успел как следует сложится и парировать не самый сильный удар Симоне Дзадзы, но настоящий ад для украинского вратаря случился в первой и последней игры в рамках Ла Лиги против Эйбара.

Сначала кипер ужасно сыграл на выходе, позволив Такаши Инуи открыть счет, а затем влетел в соперника прямой ногой, за что был удален с поля.

Депортиво удалось удержать ничью 1:1, но больше в футболке "СуперДепора" Коваль не появлялся, а ныне трудится на благо Аль-Фатеха из Саудовской Аравии.

Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Закончим ныне самым популярным украинским футболистом, который вот уже практически пять лет выступает за настоящий гранд европейского футбола – Ман Сити.

Переход Александра из Уфы в стан "горожан" летом 2016 года поначалу воспринимался весьма однозначно. Многие были уверены, что украинца ждет длительная и изматывающая цепочка аренд с последующей продажей в более скромный клуб, но он сумел доказать обратное.

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или что писали вы, когда Зинченко решил остаться в Ман Сити

Да, пусть Зинченко и не является железобетонным игроком основы "Блу Мун", зато весьма успешно доказывает свою профпригодность Хосепу Гвардиоле упорными тренировками и работой над собой.

В Сити игрок сумел выиграть все возможные внутри-английские трофеи, а также регулярно сражается за место в основе, отказываясь от аренды в другой коллектив.

По ходу недавней встречи с Вест Бромвичем (5:0) Гвардиола предоставил игроку возможность проявить себя на родной, по сборной Украины, позиции в центре поля, где Александр не показал чего-то выдающегося, но тот факт, что наставник постепенно пытается экспериментировать с ролью украинца на поле, не может не радовать многочисленных поклонников таланта нашего футболиста.

Накануне же Зинченко провел очень неплохой матч против Ливерпуля, победа в котором значительно повысила шансы Ман Сити на чемпионство.

Роман Котляр, Football.ua