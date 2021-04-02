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Football.ua вспоминает все красные карточки игроков национальной сборной Украины.

За всю историю сборной Украины футболисты нашей национальной команды 18 раз видели перед собой красные карточки, а вообще Виталий Миколенко в матче против Финляндии стал 16-м футболистом с таким сомнительным достижением. Два игрока сборной получали красные карточки дважды – Александр Кучер и Тарас Степаненко.

2013-й год стал самым урожайным на красные карточки. Целых пять раз национальная сборная оставалась вдесятером в том календарном году.

Виктор Леоненко

Венгрия – Украина 2:1

1992-й год, товарищеский матч

В товарищеском матче Украина выигрывала у Венгрии 1:0 до удаления Виктора Леоненко. Форвард украинской сборной был удален на 57-й минуте матча. Венгрия отыгралась на 81-й, а на 90-й сумела вырвать победу.

Евгений Похлебаев (2 ЖК)

Южная Корея – Украина 1:0

1994-й год, товарищеский матч

В 1994-м году в матче против Южной Кореи Евгений Похлебаев в первом тайме на 24-й минуте получил желтую карточку, а уже после перерыва на 55-й получил вторую. Таким образом больше половины тайма украинцам пришлось играть в меньшинстве. В концовке встречи корейцы реализовали 11-метровый удар и выиграли в том поединке со счетом 1:0

Игорь Жабченко

Словения – Украина 3:2

1995-й год, отборочный цикл к ЧЕ

В матче отборочного цикла между Словенией и Украиной Игорь Жабченко достаточно быстро оставил свою команду в меньшинстве. Наш футболист был удален еще до забитых голов на 18-й минуте матча.

Несмотря на удаление Украина сумела дважды забить в первом тайме. Голами отметились Виктор Скрипник и Тимерлан Гусейнов. Во втором тайме Словения забила три и одержала волевую победу.

Дмитрий Парфенов

Словения – Украина 2:1 (2 ЖК)

1999-й год, плей-офф на ЧЕ

Интересно, что следующую красную карточку футболист украинской сборной увидел перед собой спустя 4 года также в матче против сборной Словении. Случилось это в том памятном поединке плей-офф за право выступать на чемпионате Европы.

Дмитрий Парфенов на 60-й минуте матча увидел перед собой вторую желтую карточку. На тот момент счет был 1:1.

Андрей Гусин

Словения – Украина 2:1 (2 ЖК)

1999-й год, плей-офф на ЧЕ

Следующую красную карточку долго ждать не пришлось. Случилась она все в том же роковом матче против словенцев. Вслед за Дмитрием Парфеновым за две желтые карточки поле покинул Андрей Гусин.

Несмотря на два удаления в составе сборной Украины, все в том матче больше всего запомнили неудачные действия нашего голкипера Александра Шовковского, который пропустил один из самых досадных голов в своей карьере от Миленко Ачимовича.

Артем Яшкин

Кипр – Украина 4:3 (2 ЖК)

2001-й год, товарищеский матч

В 2001-м году сборная Украина осталась в меньшинстве в менее важном матче, чем перед этим. Артем Яшкин на 81-й минуте увидел перед собой вторую желтую карточку за игру рукой в своей штрафной. Это позволило Кипру сравнять счет в товарищеском матче 3:3. В дополнительное время Кипр вырвал победу со счетом 4:3. Победный гол был забит на 104-й минуте матча.

Сергей Скаченко

Югославия – Украина 0:2

2002-й год, товарищеский матч

В матче против югославской сборной голы Попова и Мусолитина принесли победу нашей национальной команде. После финального свистка началась драка между Сергеем Скаченко и Синишей Михайловичем. Оба футболиста увидели перед собой красные карточки уже после окончания матча. Видимо по этой причине во многих источниках красная карточка Сергея Скаченко не учитывается.

Владимир Езерский

Армения – Украина 2:2

2002-й год, отборочный цикл к ЧЕ

В 2002-м году в матче квалификации на чемпионат Европы Украина на выезде забила два гола в ворота Армении в первом тайме. Во второй половине матча на 73-й минуте Артур Петросян сократил отставание своей команды. А в самой концовке встречи за фол последней надежды в своей штрафной был удален Владимир Езерский. Виталий Рева не сумел отразить 11-метровый удар Альберта Саркисяна.

Владислав Ващук

Испания – Украина 4:0

2006-й год, чемпионат мира

В историческом первом матче сборной Украины на чемпионатах мира нашим ребятам предстояло встретиться с маститой сборной Испании. Еще в первом тайме испанцы обеспечили себе преимущество в два гола, а со стартом второй половины Владислав Ващук не по правилам остановил перспективный проход испанцев, за что увидел перед собой красную карточку. Давид Вилья реализовал пенальти и забил третий гол в ворота Александра Шовковского, а на 81-й минуте последний гол в этом матче забил Фернандо Торрес.

Александр Кучер

Украина – Австрия 2:1 (2 ЖК)

2011-й год, товарищеский матч

Свою первую красную карточку Александр Кучер в футболке сборной Украины получил в достаточно знаковом поединке – матч-открытие Арены Львов: Украина – Австрия. Первый гол забил Артем Милевский после передачи Александра Алиева, во втором тайме австрийцам удалось сравнять. Когда счет на табло был 1:1, Александр Кучер увидел перед собой вторую желтую карточку, но это не помешало подопечным Олега Блохина в концовке встречи вырвать победу во Львове. После передачи Олега Гусева отметился Марко Девич.

Виталий Мандзюк

Украина – Норвегия 2:0

2013-й год, товарищеский матч

В товарищеской игре Украины против Норвегии прямую красную карточку за грубый фол увидел перед собой Виталий Мандзюк. Результат украинцы обеспечили еще в первом тайме. Первый гол головой после подачи забил Николай Морозюк, второй был забит с линии штрафной площади – Андрей Ярмоленко мастерски пробил в угол.

Тарас Степаненко

Украина – Молдова 2:1

2013-й год, отборочный цикл к ЧМ

Украина не лучшим образом начала отборочный цикл квалификации на чемпионат мира-2014 и после 4 туров имела в своем активе всего 5 очков. Предстояла тяжелая домашняя встреча с Молдовой. На выезде украинцы уже оступились с этой сборной, сыграв 0:0. Матч в Одессе на стадионе Черноморец также получился непростым. Только во втором тайме забивались голы. За Украину отметились Андрей Ярмоленко и Евгений Хачериди, Молдова ответила одним взятием ворот на 80-й минуте матча. На 90+2-й минуте за грубый фол прямую красную получил Тарас Степаненко и сделал последние минуты еще более напряженными для нашей команды.

Роман Зозуля

Черногория – Украина 0:4

2013-й год, отборочный цикл к ЧМ

Уже в следующем матче этого же отборочного цикла Украине предстояло провести непростой выезд в Черногорию. По истечении первой половины встречи счет на табло был 0:0, а футболистов на поле уже было на одного меньше у украинской сборной. Роман Зозуля за агрессивное поведение был удален. Несмотря на это Украина сумела во втором тайме забить четыре безответных гола, Черногория же сумела ответить только двумя удалениями в составе своей команды.

Александр Кучер

Украина – Франция 2:0 (2 ЖК)

2013-й год, плей-офф ЧМ

Закончился отборочный цикл на чемпионат мира 2014-го года играми плей-офф за право сыграть на предстоящем мундиале между Украиной и Францией.

Украинцы совершили невозможное – они обыграли одного из главных претендентов на победу в турнире в первом матче в Киеве. Голы Зозули и Ярмоленко обеспечили хороший результат перед выездным матчем. На последних минутах встречи сначала у французов был удален Лоран Косельны, а через пару минут вторую желтую получил и Александр Кучер.

Евгений Хачериди

Франция – Украина 3:0 (2 ЖК)

2013-й год, плей-офф ЧМ

В ответной игре у украинцев коленки все-таки дрогнули. Комфортный результат первого матча не помог Украине выстоять в Париже на Стад де Франс. Французы уже в первом тайме нивелировали преимущество украинцев, забив два мяча. На старте второго тайма Евгений Хачериди заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. На 72-й минуте матча Мамаду Сако забил третий гол Франции и свой второй в этом матче, тем самым подарив французам путевку на чемпионат мира 2014.

Денис Гармаш

Украина – Беларусь 3:1 (2 ЖК)

2015-й год, отборочный цикл к ЧЕ

Естественно, как же в этом списке без Дениса Гармаша? Хавбек Динамо часто подводил свой клуб своими нелепыми удалениями, а вот в сборной это произошло всего раз. Случилось это в матче отборочного цикла на чемпионат Европы против сборной Беларуси. Гармаш удалился на 90+2-й минуте матча, когда счет уже был 3:1 в пользу украинской сборной.

Тарас Степаненко

Украина – Португалия 2:1 (2 ЖК)

2019-й год, отборочный цикл к ЧЕ

Ещё свежа в памяти красная карточка Тараса Степаненко в матче отборочного цикла чемпионата Европы против сборной Португалии. Подопечным Андрея Шевченко необходимо было не проиграть португальцам в Киеве на НСК Олимпийский, дабы занять первую строчку в группе. А у них получилось даже перевыполнить задачу и выиграть со счетом 2:1. Тарас Степаненко на 72-й минуте матча сыграл рукой, чем привез пенальти в ворота украинской сборной и таким образом заработал вторую желтую карточку для себя. Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар, но больше Португалии забить не удалось.

Виталий Миколенко

Украина – Финляндия 1:1

2021-й год, отборочный цикл к ЧМ

Эту красную карточку вы все пока еще хорошо помните. Виталий Миколенко допустил ошибку в концовке встречи против Финляндии. Наш защитник, владея мячом, дал возможность Теему Пукки обокрасть его и выйти на ударную позицию. Миколенко не придумал ничего лучше, как свалить форварда финнов на газон. Итог – красная карточка, пенальти и потерянные два очка.

Сергей Горбаченко, Football.ua