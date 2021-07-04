Чтиво

Украинская сборная завершает свое выступление на Евро-2020, крупно уступив сборной Англии со счетом 0:4 в Риме на Стадио Олимпико.

Сложно разбирать такого рода поединок, ведь соперник превосходил нашу сборную на всех участках поля и не дал ни малейшего шанса надеяться на позитивный исход в этой встрече.

Мы же попробуем понять, что подготовил тренерский штаб сборной Украины к этому поединку, что не получилось и в какой момент что-то пошло не так.

Начнем с того, что мы увидели тактическую схему с первых минут ровно такую же как в матче против сборной Швеции, но изменения в составе все же произошли – на левый фланг отправился Виталий Миколенко, который матч против Швеции пропускал, а Александр Зинченко отправился в середину поля и заменил там Тараса Степаненко.

Украина достаточно быстро пропустила гол, который дал англичанам спокойствие и понимание того, что все находится под их контролем. Украина не стушевалась и продолжала выполнять свой план на игру. При атаках Караваев и Миколенко занимали достаточно высокие позиции, Ярмоленко курсировал под Яремчуком в поисках мяча, а из тройки полузащитников Шапаренко и Зинченко находились выше Сидорчука.

В оборонительном блоке мы увидели 5-3-2, где Ярмоленко располагался на одной линии с Яремчуком и не помогал своим партнерам на правом фланге обороны.

И если в матче со шведами плотность в оборонительной линии нивелировала главные сильные стороны нашего соперника, то в моменте с первым пропущенным голом Стерлинг все равно отыскал Кейна и прорезал своей вертикальной передачей коридор именно между нашей оборонительной линией.

После забитого мяча Англия без каких-либо угрызений совести начала встречать Украину достаточно низко и позволила ей владеть мячом какое-то время. Моментами Украина выглядела весьма неплохо, правда остроту у ворот англичан создавать не удавалось. Можно лишь вспомнить удар Яремчука, который не стал чем-то сложным для Джордана Пикфорда.

На 36-й минуте матча случилось то, что, как оказалось, предопределило результат этой встречи – получил травму Сергей Кривцов. У Андрея Шевченко было несколько вариантов решения этой проблемы. Поскольку в запасе не осталось номинальных центральных защитников (напоминаем, что Денис Попов покинул расположение сборной по причине травмы), для сохранения текущей формации можно было переместить Виталия Миколенко в центр обороны, а на левый фланг выпустить Соболя или же можно было перевести Зинченко на фланг, а в центр поля выпустить Макаренко или Степаненко. Андрей Николаевич решил рискнуть и выпустил Цыганкова. Это казалось оправданным решением, ведь Украина уступала в счете. Украина перешла на игру в 4-5-1, где Цыганков расположился на левом фланге полузащиты.

Англичане лишь фрагментарно серьезно включались в игру. Отрезками они взвинчивали скорости, словно прощупывая своего оппонента, после отдавали мяч и вновь занимали выжидательную позицию.

Первый тайм так и закончился со счетом 0:1.

Тайм под номером два начался еще хуже, чем первый. Сперва Магуайр забил после подачи со штрафного, а после Люк Шоу исполнил идеальную по точности передачу на голову Кейну, который оформил дубль. В этих двух голах львиная доля вины Николая Матвиенко, который дважды не доиграл со своим игроком. Удивительно, что в первом тайме Англия выполнила всего один навес в нашу штрафную, которую прервал, как вы думаете кто? Правильно, Сергей Кривцов. Ни в коем случае нельзя говорить, что во втором тайме нас просто забросали этими навесами и мы по этой причине не выдержали. Нет. Но практически все, что удалось создать англичанам, они реализовали. 23% выигранных верховых единоборств в активе Украины – крайне низкий показатель, с которым рассчитывать на другой результат было сложно.

Разница в классе была настолько велика, что даже не было ни малейшей надежды на какую-то попытку вернуться в матч, как в игре с Нидерландами. Англия понимала, где слабые места, туда и давила. Это не были бездумные навесы шведов с расчетом на то, что количество рано или поздно перерастет в качество. Совсем нет. Это были выверенные действия футболистов, которые полностью держали ситуацию под своим контролем и понимали, как им действовать в тот или иной момент поединка.

Англия победила 4:0 в прекрасном стиле, показав, что не зря после группового этапа считается одним из главных фаворитов на победу в турнире. А главное, что такая крупная победа была взята легко и без сверхусилий. По игрокам английской сборной отчетливо было видно, что они действуют в "эконом-режиме" и в любой момент способны прибавить, если того потребует игровая ситуация.

В поединке между Украиной и Англией чуда не произошло, но и катастрофы не случилось. Родоначальники футбола показали нам, что нам есть куда развиваться и к чему стремиться. Потому не стоит близко к сердцу принимать такое крупное поражение, стоит все-таки порадоваться общему результату на Евро-2020 и сделать правильные выводы на будущее.

Сергей Горбаченко, Football.ua