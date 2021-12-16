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Football.ua подвел итоги очередного футбольного сезона в США.

11 декабря состоялся финал Кубка MLS в котором Нью Йорк Сити по пенальти обыграл Портленд (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти). Это первое в истории чемпионство Нью Йорк Сити — клуба, основанного лишь в 2013 году, но уже успевшего изрядно пошуметь громкими трансферами. Несколько лет назад этот клуб тренировал Патрик Виейра, а играли в нём Давид Вилья, Фрэнк Лампард и Андреа Пирло.

Интересно, что в нынешнем, чемпионском составе, столь громких имён нет. Да и вообще, похоже, тренд на покупку суперзвёзд для популяризации соккера в США уже прошёл. Последние сезоны MLS это подтверждают — победителями становятся не "денежные мешки" с престарелыми звёздами в составе, а наиболее сбалансированные и по-футбольному талантливые команды.

Как устроен футбол в США?

MLS — закрытая футбольная лига, в состав которой входят 27 клубов — 24 из США и 3 из Канады. Попасть или вылететь из MLS по спортивному принципу невозможно. Присоединение к MLS является результатом бизнес-сделки между лигой и менеджментом клуба. Таким образом, перед стартом сезона 2020 к лиге присоединился Интер Майами, главным инвестором которого является Дэвид Бекхэм. Сезон же 2021 года стал дебютным для клуба Остин из одноименного города в штате Техас.



Города, представленные в MLS 2021

Структура лиги крайне необычна для европейского болельщика — клубы делятся на восточную (14 команд) и западную (13 команд) конференции. Каждый клуб проводит по два матча с представителем своей конференции и ещё по одному матчу с каждой командой из соседней. После завершения всех матчей, таблицы двух конференций объединяются и клуб, занявший первое место в общей таблице, объявляется обладателем награды Supporters Shield — Щит болельщиков.

Но это ещё не чемпионство и даже не полноценный трофей. Это только промежуточная, поощрительная награда. Настоящая борьба начинается в раунде плей-офф. Туда выходят по семь лучших команд с каждой конференции. Победители конференций начинают борьбу сразу с полуфинала, остальные команды — с первого раунда, который, по сути, является четвертьфиналом.

Причём, вплоть до решающего поединка, в плей-офф команды играют с представителями только своей конференции. В финале, таким образом, сходятся лучшая команда восточной и западной конференции, каждая из которой проходит горнило регулярного чемпионата и плей-офф.



Сетка плей-офф

Чем запомнился сезон 2021 года?

Провал Интера Майами Бэкхема и Ф. Невилла

Ещё пару лет назад, когда Дэвид Бэкхем активно анонсировал создание собственного клуба в США, ожидания от этого проекта были грандиозные. Подогревал их и сам Бекс, заявляя, что хочет собрать в одной команде Месси и Роналду. Однако, уже первый сезон Интера Майами показал, что развитие собственного клуба — дело непростое и зависящее от многих факторов. Интер занял лишь десятое место в своей конференции и вылетел из квалификации плей-офф.

Как итог — год назад тренер Диего Алонсо был уволен, а его место занял экс-партнёр Бекхэма по МЮ и ещё один "птенец Ферги" Фил Нэвилл. Однако, проблем у детища Бекса лишь прибавилось. В апреле MLS выдвинула против Интера обвинение в нарушении правила финансового фейр-плей, согласно которому лишь три футболиста (т.н. "назначенные игроки") могут получать зарплату выше $612 тыс. в год. Купленный ещё летом 2020-го года Блез Матюиди стал четвёртым таким футболистом в составе Интера. Клуб был оштрафован на $2 млн., кроме того были оштрафованы менеджеры Интера Майами, непосредственно ответственные за исполнение правил и были введены некоторые финансовые санкции.

Не шли дела и на футбольном поле. Интеру удавалось побеждать лишь у откровенных аутсайдеров, таких как Торонто и Цинцинатти. С соперниками же чуть выше классом у Интера возникали серьёзные проблемы, которые порой вытекали в оглушительные поражения (например, 1:5 с Нэшвиллом или 0:5 с Нью Ингланд). Как итог — 11 место в Восточной конференции (четвёртые с конца) и 19-е место в общей таблице. Об участии Интера в плей-офф речи не шло.

Отставки звёздных тренеров

Хороший футболист — не означает хороший тренер. Эту футбольную аксиому в Америке усваивают болезненной практикой. Если тренд на покупку возрастных звёздных футболистов в MLS уже фактически сошёл на нет, то приглашение на тренерский мостик вчерашних звёзд из Европы всё ещё практиковалось. Впрочем, кажется, эта тенденция уже тоже подходит к концу. На протяжении прошлого сезона в MLS работали четыре тренера, которых можно охарактеризовать фразой "звёздный футболист, неизвестно какой тренер". Три из них по ходу сезона покинули свои клубы.

Говоря формально, Тьерри Анри покинул Монреаль Импакт ещё перед стартом сезона, ведь отставка произошла в феврале. В сезоне 2020 года его команда заняла девятое место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Тем не менее, он не был уволен по окончании кампании и вроде бы, должен был начать новый сезон во главе Монреаля. Тем не менее, 25 февраля было объявлено, что Анри покинул клуб. Формальная причина — семейные обстоятельства. Заменил его другой француз, Вилфрид Нанси, работавший ранее с молодёжными командами Монреаля. Впрочем, и под его руководством клуб особых успехов не снискал — 10 место в Восточной конференции и невыход в плей-офф.

Ещё хуже дела пошли у Япа Стама, который и в прошлом сезоне занял во главе Цинцинатти последнее, 14 место. Тем не менее, руководство клуба доверило голландцу готовить команду к новому сезону. Но ничего хорошего из этого не вышло — клуб вновь "закрепился" на последнем месте и в конце сентября, после очередной серии неудачных поединков, Стам был уволен. Заменил его 47-летний ямаец Тайрон Маршалл, всю свою карьеру проведший в Америке. Но поднять Цинцинатти с последнего места ему не удалось…

В декабре 2020 года главным тренером Атланты Юнайтед был назначен Габриэль Хайнце. Атланта — амбициозный клуб, один из наиболее посещаемых в США. В 2018 году Аталанта завоевала Кубок MLS. Невыход в плей-офф в Атланте не рассматривается в принципе. Поэтому, когда после 16 поединков при Хайнце, команда добыла лишь две победы и семь ничьих, потерпев при этом семь поражений, руководство клуба не стало это терпеть и отправило аргентинца в отставку. Сперва Хайце заменил его ассистент Роб Валентино, затем его пост занял 39-летний Гонсало Пинедо. Они сумели вывести Атланту в плей-офф, заняв пятое место в Восточной конференции. Однако, уже в первом раунде плей-офф Атланта уступила Нью-Йорк Сити (0:2).

Фил Нэвилл остаётся на данный момент последним тренером со звёздным статусом в MLS. Впрочем, учитывая результаты Интер Майами, можно предположить, что даже многолетняя дружба с Бекхэмом не убережёт его от отставки в скором будущем.

Феерия Чичарито и норвежская звезда MLS

Хавьер Эрнандес, он же Чичарито, перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси в январе 2020 года, но далеко не сразу стал там своим. Задачей мексиканца было заменить Златана Ибрагимовича. К этому добавлялось то, что Эрнандес стал самым высокооплачиваемым игроком MLS.

На фоне этого, а также грандиозных ожиданий от Чичарито, его выступления в сезоне 2020 года можно назвать не просто провалом, а катастрофой. Всего семь появлений в стартовом сезоне и только 2 гола за весь сезон. Чичарито чаще появлялся в новостях о светской хронике, чем в спортивных репортажах. К концу сезона 2020 в американских СМИ начала появляться информация, о том, что ЛА Гэлакси планирует досрочно разорвать дорогостоящий контракт Чичарито и это выглядело бы логично.

Крайне редко такие истории заканчиваются хэппи-эндом, но в случае Чичарито, шансы на это довольно велики. В сезоне 2021 года мексиканец преобразился, став настоящим лидером атаки команды и регулярно отмечаясь голами (а то и двумя или тремя за матч). В итоге, 33-летний Хавьер Эрнандес наколотил 17 мячей за сезон, став вторым бомбардиром MLS.



Первый хет-трик Чичарито в ЛА Гэлакси

Сам мексиканец объяснял свой провал в прошлом году исключительно психологическими причинами:

"Я в великолепном настроении, я счастлив, я очень благодарен за то место, в котором сейчас нахожусь, потому что прошлый год был очень сложным для меня. Я страдал от глубокой депрессии — потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении, если это можно так назвать. Затем я вышел из зоны комфорта, взял на себя ответственность за свои поступки, свою жизнь, принял некоторые решения и просто хотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, — играть в футбол.

Я начал также много вкладывать в себя с точки зрения времени, работая со множеством людей вокруг меня в сферах питания, моей физической формы, моего физиологического состояния, моих эмоций, моего маркетинга и даже немного стиля.

Я просто хочу быть верным себе и жить той жизнью, которую хочу и заслуживаю, независимо от общества, которое иногда говорит нам, что мы должны и не должны делать".

Лучшими бомбардирами MLS стали сразу два игрока. 23-летний аргентинский хавбек Валентин Кастельянос никогда не выступал за европейские клубы. Пройдя футбольную школу в Универсидад де Чили, первый сезон на взрослом уровне он провёл в уругвайском Торке и в 2018 году был выкуплен Нью Йорк Сити.

Минувший сезон стал абсолютным триумфом, как для клуба, так и для самого Кастельяноса, который не только стал чемпионом и лучшим бомбардиром турнира, но и дважды забил в финале Кубка MLS, отметившись в основное время и в серии пенальти. Весьма возможно, что скоро мы увидим этого парня в одном из европейских чемпионатов.

Ещё одним лучшим бомбардиром MLS, забив, как и Кастельянос, 19 мячей, стал 32-летний норвежец сьерра-леонского происхождения Ола Камара, выступающий за Ди Си Юнайтед. Большую часть своей карьеры Камара провёл в Европе, однако, кроме двух чемпионств в Норвегии, ничего достичь не сумел.

За океан Камара переехал в 2016 году, тогда-то и раскрылись его бомбардирские способности. В первых двух сезонах в MLS, в составе Коламбус Крю, Камара забил 16 и 18 мячей соответственно, дважды подряд становясь пятым бомбардиром турнира. Сезон 2018 Камара провёл в ЛА Гэлакси и стал вторым бомбардиром команды (14 голов), после Златана Ибрагимовича.



Затем был кратковременный период в китайском Шеньчжэне и возвращение в США, в Ди Си Юнайтед, который стал уже третьим американским клубом в карьере Камара. Сезон 2020 года стал провальным и наименее результативным в США для норвежца. Зато в сезоне 2021 его "прорвало" и он заслуженно стал лучшим бомбардиром турнира, хотя его команда и не сумела пробиться в плей-офф.

Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр 3:0. Хет-трик Ола Камара, правда два гола забиты с пенальти

Чемпион в одних трусах

46-летний норвежец Ронни Дейла возглавил Нью Йорк Сити в январе 2020 года. В Европе наибольших успехов он достиг во главе Стрёмсгодсета, с которым становился чемпионом Норвегии, а также Селтика, с которым дважды выигрывал Шотландскую премьер-лигу. Сразу по приходу в Нью Йорк Сити Дейла пообещал, что если приведёт клуб к первому в его истории чемпионству, отпразднует в одних трусах.

Ранее Дейла уже проворачивал подобный трюк, пообещав в 2009-м, что отпразднует в трусах, если Стрёмсгодсет не вылетит из чемпионата Норвегии. В итоге клуб, под руководством Дейла, не только не вылетел в том сезоне, но и стал чемпионом в 2013 году…

Первый сезон Дейла получился довольно посредственным. Нью Йорк Сити занял пятое место в Восточной конференции и вылетел уже в первом раунде плей-офф. В межсезонье громких покупок Нью-Йорк Сити не делал. В команде вообще нет особо громких имён. После ухода в 2018 году Давида Вильи (который провёл четыре весьма успешных сезона в НЙ Сити), клуб отказался от политики покупки возрастных звёзд. В сезоне 2021 года в команде выступало лишь 4 игрока, которым было за 30 лет, да и то, каждый их них перебрался в Нью Йорк 4-5 лет назад.

В основном же, команда состоит из футболистов от 22 до 29 лет. Большинство игроков Нью Йорк Сити никогда не выступали в Европе, играя лишь в США или перейдя в MLS из южноамериканских чемпионатов, потому их фамилии большинству европейских болельщиков ничего не скажут. Главной звёздочкой команды является выше упоминаемый Валентин Кастельянос.

Лидерами команды можно назвать 32-летнего вратаря сборной США Шина Джонсона, 29-летнего перуанского защитника Александера Кальенса, выступавшего ранее за Нумансию, а также 34-летнего аргентинского хавбека Макси Моралеса, отыгравшего четыре года в Аталанте. Путь НЙ Сити к чемпионству был весьма тернист. Команда заняла лишь четвёртое место в Восточной конференции, отстав от победителя, Нью Ингланд Революшн, аж на 22 очка.

В первом раунде плей-офф НЙ Сити уверенно обыграл Атланту 2:0. Драматичным вышел полуфинал, в котором подопечные Дейла сошлись с обладателем Щита болельщиков 2021 и формально сильнейшей командой MLS в этом сезоне, Нью Ингланд Революшн. В зрелищном и драматичном стиле Нью Йорк Сити сумел вырвать победу по пенальти, после того, как основное время завершилось со счётом 1:1, а дополнительное — 2:2.

Обзор матча Нью Йорк Сити — Нью Ингланд Революшн

В финале конференции НЙ Сити на последних минутах сумел вырвать победу над Филадельфия Унион (2:1).

Наконец, финал Кубка MLS против Портленда вновь был исполнен футбольной драмы. Большую часть поединка Нью Йорк Сити минимально вёл, благодаря голу Кастельяноса в конце первого тайма. Однако, на 90+4 минуте Портленду удалось сравнять счёт. Неудача не сломила психологически футболистов Нью Йорк Сити, команды отыграли дополнительное время без голов и в серии пенальти подопечные Ронни Дейла таки вырвали победу — 4:2.



Обзор финала Кубка MLS Нью Йорк Сити — Портленд

После поединка Ронни Дейла, на радость американским болельщикам, исполнил своё обещание. И вышло это весьма эмоционально и атмосферно. По-американски.

Александр Шевченко, Football.ua