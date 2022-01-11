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Football.ua вспоминает высказывания, которые гремели в украинском и мировом футболе в завершившемся году.

2021-й подошел к своему концу, а Football.ua продолжает подводить итоги этого насыщенного и по традиции непростого года.

Предлагаем вас вспомнить самые яркие цитаты европейского футбола, которые подарил нам 2021 год.

Реакция Пьянича на увольнение Кумана из Барселоны

Барселона переживает далеко не лучший период в своей истории. Даже опытный нидерландский специалист Рональд Куман не сумел справиться с кризисом, который начался в стане "сине-гранатовых", из-за чего был уволен с поста главного тренера в октябре 2021 года.

Не остался в стороне этой новости центральный полузащитник Миралем Пьянич, которому было не суждено заиграть в футболке "блаугранас". Босниец не сдержал эмоций и резко высказался в адрес Кумана.

Он никогда со мной не разговаривал!

“Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне это объясняли… а не так, будто мне 15. Я согласился снизить зарплату и присоединиться к Бешикташу, потому что люблю играть в футбол”, — заявил Миралем Пьянич в адрес Рональда Кумана.

Аллегри признает факт, что Ювентус ныне – середняк Серии А

Гегемония Ювентуса по итогам прошлого сезона подошла к своему завершению, но вместе спад туринского гранда продолжился. Пока не помогает даже возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, при этом сам итальянский специалист считает, что Ювентус сейчас смело можно называть "середняком".

Мы находимся в плохой ситуации и должны принять тот факт, что сейчас Ювентус является середняком

"Слова сейчас бессмысленны. Мы находимся в плохой ситуации и должны принять тот факт, что сейчас Ювентус является середняком. Мы можем выйти из сложившейся ситуации, проявив немного больше решимости и поработав над качеством игры. Вытащим себя из этой ситуации.

Нет смысла жалеть себя, это не поможет. Нужно просто сосредоточиться на том, что нужно сделать, и тогда все будет улажено. Футболка Ювентуса не гарантирует нам победу в матчах с командами из середины таблицы. Мы должны зарабатывать каждое очко и делать это с правильным отношением", - заявил Аллегри после поражения Вероне в конце октября 2021 года.

Высокая самооценка Златана Ибрагимовича

В данном случае разглагольствовать долго не будем — вместо нас это сделает Златан Ибрагимович.

Если бы я занимался политикой, то был бы сейчас президентом

"Спорт объединяет людей. Политика разделяет людей. Если говорить о расизме, это совсем другое. Я с этим не согласен. Но я не занимаюсь политикой. Если бы я это сделал, я был бы президентом сейчас".

Месси рассказал об уходе из Барселоны

Летом 2021 года трансферная сага, связанная с Лионелем Месси и Барселоной, подошла к своему логическому завершению. Аргентинец покинул стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента и впоследствии присоединился к Пари Сен-Жермен.

За прощальной пресс-конференцией Месси в прямом эфире наблюдал практически весь футбольный мир. Лионель не смог сдержать слег и пообещал, что в будущем обязательно вернется в Барселону. Возможно, даже не в качестве футболиста.

Надеюсь, я вернусь в Барселону в любом качестве. Надеюсь, смогу внести вклад в великое будущее Барселоны

“После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле. В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своём доме. Это то, чего я желал больше всего. Продолжать наслаждаться жизнью в Барселоне, спортом, повседневной жизнью. Это было прекрасно, но сегодня я должен попрощаться. Мне было 13 лет, когда я оказался в Барселоне, и через 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом.

Я хотел бы попрощаться с болельщиками на стадионе. Хотел бы услышать последние аплодисменты. Я скучал по ним во время пандемии и хотел услышать, как они последний раз кричат моё имя. Это было бы хорошее прощание. Но вышло иначе, и я хочу поблагодарить их за поддержку на протяжении стольких лет. Я всегда чувствовал их поддержку, ощущал признание и любовь этого клуба. Надеюсь, я вернусь в Барселону в любом качестве. Надеюсь, смогу внести вклад в великое будущее Барселоны. Вероятно, я забыл многое из того, что хотел сказать, но я нахожусь не в лучшем состоянии. Спасибо всему миру”.

Петраков – о невызове Малиновского в сборную

Всё хорошо, что хорошо кончается. Именно так стоит охарактеризовать скандальную ситуацию с невызовом Руслана Малиновского в национальную сборную Украины новым главным тренером команды Александром Петраковым (тогда еще с приставкой и.о.).

Руслан все-таки вернулся в стан "желто-синих", но изначально было вполне прогнозируемо, что журналисты будут "мучать" Петракова различными вопросами о Малиновском. Ниже один из самых ярких ответов нашего коуча, хотя в 2021 году их было предостаточно не только касательно темы с невызовом Руслана.

Вся страна не может спать, все время только Малиновский

“Вся страна не может спать, все время только Малиновский. Какой подонок Петраков, он должен позвонить и извиниться перед ним, на колени встать и так далее.

Всю правду насчет Малиновского я уже сказал. Но правда в нашей стране никому не нужна. В нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить”.

Критика Буффона в адрес Роналду

Переход Криштиану Роналду в Ювентус дал надежду болельщикам туринцев на то, что их любимая команда наконец-то станет триумфатором Лиги чемпионов. Но ожидания не всегда сопоставимы с реальностью: звездный португалец вернулся в летнее трансферное окно в Манчестер Юнайтед, Ювентус ныне пытается выбраться из кризиса, а Джанлуиджи Буффон заговорил о "потерянном ДНК Ювентуса" с приходом Роналду.

С приходом Роналду Ювентус утратил командную ДНК

“Ювентус мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Я тогда выступал в ПСЖ. Непонятно, что тогда произошло. Когда я вернулся, я выступал вместе с Криштиану в течение двух лет. Да, мы хорошо общались, но мне кажется, что Ювентус утратил командную ДНК.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017 году, потому что у нас была команда, опытная команда, но, прежде всего, мы были единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду”.

Флорентино Перес и Андреа Аньелли – о создании Суперлиги

Мы все начали немного забывать о теме, которая взбудоражила 2021 год. После пандемии коронавируса практически все футбольные клубы потерпели финансовые убытки, а европейские гранды решили пойти на отчаянный шаг — создание Суперлиги, которая должна была заменить традиционную Лигу чемпионов УЕФА.

Многообещающая идея была придушена на самом своем зарождении, а планы по ее реализации остались в прошлом (по крайней мере пока). Но, несмотря на это, предлагаем вам вспомнить, что говорили об идее создания Суперлиги главные зачинатели — президент мадридского Реала Флорентино Перес и президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли.

Если нет денег, футбол умирает. УЕФА угрожает нам, но мы двигаемся дальше

"Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает. УЕФА угрожает нам, но мы двигаемся дальше", — заявил Флорентино Перес.

Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники

"Соглашение между учредителями Суперлиги изначально обсуждалось с УЕФА. Сейчас же мы слышим в свой адрес оскорбительные выражения и угрозы. Не так надо себя вести, если мы хотим реформировать европейский футбол. К счастью, я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники.



Нам нужно продолжать диалог. Другие виды спорта уже пришли к такому формату, нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в доработке. Ювентус, Реал и Барселона намерены добиться реформы турнира в интересах всех клубов", — сказал Андреа Аньелли

Солскьяер трогательно попрощался с Манчестер Юнайтед

Как бы вы не относились к работе Оле-Гуннара Солскьяера в Манчестер Юнайтед и его многим тактическим решениям по ходу матчей (или их отсутствию), но трудно отрицать наличие у норвежского специалиста хороших человеческих качеств. Именно их он продемонстрировал после своего увольнения с поста главного тренера "красных дьяволов" во время своего прощального интервью.

По-человечески Оле было действительно жаль и было очень трудно на него смотреть, но мир большого футбола бывает порой слишком жестоким, а быть хорошим человеком — слишком мало для работы на таком уровне.

Хотелось сделать следующий шаг и побороться за чемпионство, но не получилось

“Я всегда работал во благо команды. Хотелось сделать следующий шаг и побороться за чемпионство, но не получилось. Считаю, что ухожу через парадную дверь. Я очень горжусь проделанной работой. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда я пришел”.

Негодование Петракова после ничьей с Казахстаном

Дебют Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины начался не очень удачно с точки зрения результата, хотя уровень футбола в целом наша команда продемонстрировала более чем удовлетворительный. Гостевая ничья против Казахстана существенно уменьшала шансы "желто-синих" пройти отбор на чемпионат мира 2022 года. Ну а что тут поделаешь, когда мяч банально не идет в ворота соперника?

Я не могу выйти и забить вместо них

"Я даже не знаю, что сказать. 90+3 минута мы забиваем матч, я уже радуюсь. Тут одна подача и гол. Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки. Таких ошибок даже на юношеском уровне не допускают.

Я же не могу выйти и забить вместо них. Выходят один на один и не могут реализовать моменты. Даже не знаю, что сказать. Первые 27 минут мы играли неплохо, потом подустали, затем снова начали играть. Фунционально не могут держать схему..."

"Чертов мудак, опять все то же самое" или недовольство Суареса в адрес Симеоне

18 декабря Атлетико уступил Севилье в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги со счетом 1:2, однако тогда в первую очередь запомнилась отнюдь не неудача действующего чемпиона Испании.

Во время матча Луис Суарес подверг критике главного тренера команды Диего Симеоне после того, как его заменили на 57-й минуте игры.

Испанские журналисты расшифровали слова уругвайского форварда и на выходе получилось следующее: "Чертов мудак, опять все то же самое".

Виктор Вацко и его критика игры Руха и Ингульца

В украинском футболе также бывают моменты, когда страсти просто-напросто закипают. Так, комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко в программе Великий футбол, где обычно все ожидают резонансных высказываний от другого эксперта — Виктора Леоненко, "прошелся" по львовскому Руху и петровскому Ингульцу после их матчей против Александрии (0:0) и Вереса (0:0) соответственно.

Зачем вы играете в футбол?

"Рух играл дома против равных себе, ни хрена не смог создать в атаке и доволен своей игрой. Зачем вы играете в футбол? Не мучайте футбол, отзаявитесь, поменяетесь с кем-то. И Ингулец тоже – они тоже довольны. Поменяйтесь с Металлистом", — заявил Вацко.

Александр Поворознюк и его недовольство положением Ингульца в таблице после первого круга УПЛ

Не будем далеко отходить от петровской команды... Недоволен первой половиной сезона в исполнении Ингульца остался и президент клуба — Александр Поворознюк. Мало того, что бизнесмен анонсировал изменения в тренерском штабе (главного тренера, как и обещал когда-то, это не касается), так еще и раскритиковал некоторых своих футболистов. Наверное, Поворознюк имеет на это полное право, ведь первый круг Ингулец завершил на скромном 14-м месте.

Они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки

"Они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки. Если бы они играли весь чемпионат, как последнюю игру, Ингулец был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую — чтобы понравиться".

"Перформанс" Владислава Гельзина

А теперь отправимся немного дальше во времени и вернемся в прошлый сезон чемпионата Украины. В мартовском матче 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с минимальным счетом переиграл Олимпик (1:0), однако данный поединок стал поводом для появления очередного скандала в нашем футболе. На 38-й минуте матча нападающий Олимпика Таддеус Нкенг сравнял счет, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов принял решение отменить гол, что вызвало множество споров и неоднозначную реакцию у футбольной общественности.

Первым свое категорическое несогласие с отмененным голом сразу после матча высказал президент Олимпика Владислав Гельзин. Да еще как высказал! В прямом эфире телеканалов Футбол 1/2/3 функционер раскритиковал решение Иванова и главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, используя нецензурную лексику.

А перед этим Гельзин врывался в судейскую комнату в перерыве матча, что делать категорически запрещено. Результатом этой истории стал запрет Владиславу Григорьевичу заниматься любой футбольной деятельностью в течение следующих пяти лет, тогда как Олимпик вылетел из УПЛ и ныне выступает в Первой лиге.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует нецензурная лексика!

С**а, для чего этот п*****c итальянец находится у нас н***й в стране, б***ь?

"Скажи, что п*****c судья оторвал голову н***й, так и говори б** чего ты, б**, стесняешься б**? (Гельзин обращается к Калитвинцеву — прим.) Что вы, б***ь, все молчите? А что мне говорить? Все видят, 93 процента засчитывают гол по телевидению. Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, б***ь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. С**а, для чего этот п*****c итальянец (Лучано Лучи, глава судейского корпуса УАФ — прим.) находится у нас н***й в стране, б***ь? Меняйте, с**а, их всех, б***ь", – сказал Гельзин после игры с Шахтером в УПЛ.

Селезнев — "главный тренер" Миная

Особым "красноречием" совсем недавно отметился скандальный нападающий Миная Евгений Селезнев... После поражения в матче 16-го тура УПЛ экс-форвард сборной Украины жестко и нецензурно раскритиковал одного из своих одноклубников. Кто-то успел зафиксировать эмоции Селезнева, а видео впоследствии "слить" в сеть. Что тут можно комментировать? К сожалению, скандалов в активе Селезнева пока больше, чем голов за Минай.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует нецензурная лексика!

Кто этого у****а выпустил?

"Кто этого у****а выпустил? Кто его н***й выпустил? Н***я вы его выпускаете? Н***й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? С**а, я ему сейчас п****ы дам в раздевалке", – сказал Селезнев после финального свистка матча против Динамо.

"Как ты можешь так судить?" или недовольство тренерского штаба Динамо в матче с Мариуполем

Футбол — это, конечно, про эмоции, но порой эти эмоции переходят все границы, а чаще — вызваны каким-то неоднозначным или спорным решением арбитра. На собственном опыте убедился в этом украинский рефери Виталий Романов, судивший матч 13-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо (2:3).

Дело в том, что Романов, компенсировав три минуты ко второму тайму, свистнул чуть раньше и не позволил киевскому клубу провести контратаку на последних секундах матча. По желтой карточке за свои эмоции получили Беньямин Вербич и Денис Бойко, тогда как главный тренер Динамо Мирча Луческу и его ассистент Эмил Карас также высказали свое недовольство судейством прямо с бровки.

Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?

"Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу. Сразу! Десять секунд. Дважды ты это делаешь! Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", — кричали из тренерского штаба Динамо в адрес арбитра Романова в матче против Мариуполя.

"Расизм" на церемонии вручения Золотого мяча

Многие остались недовольны седьмым Золотым мячом Лионеля Месси, но как на счет звания лучшего голкипера 2021 года по версии France Football, которое досталось лучшему игроку Евро-2020 Джанлуджи Доннарумме?

Далеко не все известные футбольные личности с радостью восприняли тот факт, что итальянский голкипер был удостоен подобных почестей. В частности, французский экс-защитник Патрис Эвра раскритиковал факт присуждения данной премии итальянцу, посчитав, что голкипер Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди больше заслуживает этой награды. Как говорится, на на вкус и цвет товарищей нет.

Однако, конечно же, на Кубке Африки играем мы, обезьяны

"Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Эдуара Менди? Однако, конечно же, на Кубке Африки играем мы, обезьяны, поэтому никто не уважает это соревнование", — заявил Эвра после церемонии Золотого мяча.