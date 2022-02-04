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Football.ua рассказывает, как может сложиться карьера габонца в каталонском гранде.

Хави был идеалистом. Два года назад, находясь в Дохе, он рассуждал о том, какой нападающий подходит Барселоне, а кто, в частности, не подходит: Пьер-Эмерик Обамеянг из Арсенала.

"Обамеянг — убийственный форвард. Но Барселоне нужны игроки, которые умеют двигаться в ограниченном пространстве. Можно думать об игроках, которые хорошо адаптировались в Барсе. Самуэль Это'о был идеален, как и Луис Суарес прямо сейчас", — говорил прессе Хави.

Чтобы стать тренером, нужно сложить свой список идеалов в изящный маленький журавлик оригами, а затем несколько раз разбить его ноутбуком. Барселона, унаследованная Хави, — это не та, за которую он играл, и даже не та, которой, как он представлял, Обамеянг не подойдет. Это клуб, измученный финансовыми трудностями, травмами и все еще страдающий за Лионелем Месси.

Барселона Хави занимает далекое четвертое место в Ла Лиге по ожидаемому количеству голов без пенальти за 90 минут и немыслимое седьмое место по количеству реальных мячей. Бывший неудачник из Ньюкасла Люк де Йонг, вероятно, лучший доступный нападающий на данный момент. Но этой команде отчаянно нужен кто-то, кто может забивать.

Кто раньше был действительно хорош в этом деле? Киллер в открытом пространстве, который еще два года назад регулярно набирал по 20 очков за сезон за Арсенал и Боруссию Дортмунд. Обамеянг в последний день трансферного окна прибыл на Камп Ноу как изгой, отвергнутый лондонским Арсеналом, в котором он недавно был капитаном. Он был неоднозначно встречен Барселоной, которая не захотела платить ему достойную зарплату, даже подобрав его бесплатно. Но он может стать последней надеждой Барсы...

Самый большой вопрос заключается в том, по-прежнему ли он так же опасен в штрафной, как раньше? Когда Арсенал подписал Обамеянга в 2018 году, они беспокоились не о его игровой форме, а только о его долголетии. Ведь они знали, что свои голы он точно забьет. В этом не было сомнений. Эксперты АПЛ в то время прогнозировали, что он все еще будет одним из лучших игроков Премьер-лиги даже после 30 лет. Однако с тех пор, как он продлил контракт в 2020 году, результативность 32-летнего Обамеянга снизилась.

Вы все еще можете видеть его скорость, по крайней мере, вспышками. В одной из последних игр Обамеянга за Арсенал, против Манчестер Юнайтед, нападающий все еще бежал вперед, пытаясь обойти всю оборону. У Обамеянга было достаточно сил обыграть не только Фреда, но и Алекса Теллеса , которому нужно было бежать меньшее расстояние, и он нанес удар первым касанием, который Давид де Хеа едва успел отразить.

Немного необычно видеть, что Обамеянг смещается так сильно в правый фланг. В прошлом сезоне он совмещал роль между центром нападения и левым флангом. И даже после того, как в первой половине этого сезона он стал более или менее полноценным нападающим, мобильным игроком, он по-прежнему предпочитает играть на левом фланге. Именно это наилучшая позиция для него, чтобы ворваться внутрь штрафной и нанести удар правой ногой.

К несчастью для его нового клуба, Мемфис Депай и Ансу Фати — те люди, которые в Барселоне делят роли левого вингера и центрфорварда. У Хави будет приятная головная боль, ведь ему придется располагать в атаке футболистов (когда все будут здоровы). И делать это удачно, ведь тогда система будет нарушена и голов не последует.

С другой стороны, Барселоне не хватает футболистов, которые могут терпеливо работать с мячом на поле, поэтому им может не понадобиться, чтобы Обамеянг опускался с задней линии так часто, как он это делал в Арсенале. Габонцу следует надеяться на мастерство паса от Серхио Бускетса, Гави и Педри, которые любят этим заниматься.

Одно недооцененное качество в зрелой игре Обамеянга заключается в том, что держаться ближе к штрафной площади может быть не так уж плохо для него. И он умеет это делать. Это правда, что он часто выглядел лучше на левом фланге за Арсенал, и, конечно же, он все еще может сильно пробить издали, но продолжительная игра в этом сезоне на позиции центрального нападающего дала ему время поработать над своей хитростью. Большинство из его восьми голов во всех соревнованиях были забиты из штрафной площади с пяти метров. Игроком, который обеспечивал эти голы для форварда, был Букайо Сака.

Обамеянг — не созидатель, поскольку в этом сезоне Арсенал выдает скудные 0,07 ожидаемых передач за 90 минут в длительной атаке, но опасность Обамеянга при работе на последнем рубеже в штрафной площади иногда позволяет ему пропускать опасные прострелы по левому флангу для забега фулбека.

Будучи более молодым и бодрым, Жорди Альба мог бы быть адресатом этих передач, но в последнее время Хави пробует его в более осторожной отстраненной роли. Иногда он останавливается на линии центра поля и не приближается к воротам. Из постоянно меняющегося состава левых вингеров Барселоны, большинство из которых являются дриблерами, еще неизвестно, кто смог бы сыграться с Обамеянгом и стать его правой рукой. Скорее всего, ему придется самому работать без мяча, в то время как полузащитники пробиваются через оборону.

Правда в том, что в эти дни есть больше чем одна версия Барселоны. Есть идеал Кройффа, о котором до сих пор мечтает Хави, тот, который требует нападающих, которые могут комбинировать между собой на небольших пространствах. Мы видели проблески этого в Класико в прошлом месяце. Однако чаще мы видим злобную и скучную Барсу, которая просто хочет любыми методами пробиться обратно на призовые места в таблице.

И еще есть то, к чему эта команда стремится со своим странным набором зимних трансферов: ведущий вингер в лице Феррана Торреса, ветеран в лице Дани Алвеса, машина дриблинга в лице Адамы Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг. Сложно представить, как все эти футболисты смогут ужиться на одном поле.

С другой стороны, поменяйте Люка де Йонга на Обамеянга и держите мяч на земле, и эта лихорадочная мечта о совсем "небарселонской" Барселоне может выглядеть не так уж плохо. Было бы идеально? Нет, наверное, нет. Но один мудрый человек однажды сказал, что этот парень, Обамеянг, может создать момент в любой ситуации и завершить его.

По материалам The Athletic