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Football.ua згадує життя, кар'єру та цікаві факти легендарного Пеле, який пішов із життя.

У віці 82 років помер легендарний бразильський футболіст Едсон Арантіс ду Насіменту, або Король футболу, або просто Пеле. Навіть якщо ви не любите футбол, ви точно знаєте про цю людину. На цьому світі залишилося не так багато людей, які бачили на власні очі або по телевізору, як грав цей чарівник. Проте, на щастя, збереглися нарізки футбольних матчів за його участі.

Що там можна побачити? Крутити на одному місці суперника придумав Роналду? Ні, Пеле! Фінт Йохана Кройфа? Розчаруємо, був ще до нього — його теж робив молодий Пеле. І всі інші обманні рухи, які зараз застосовують технічні футболісти на кшталт Неймара та інших — все це було в арсеналі цього чарівника.

Pelé vinha do futuro, o MAIOR, MELHOR e não tem jeito.



Que vídeo foda. pic.twitter.com/C5oOI0TBIS — memes futebolisticos. — vito (@Mfutebolisticos) November 20, 2021

Образ Пеле в яскраво-жовтій футболці збірної Бразилії з номером 10 на спині залишається живим серед футбольних уболівальників по всьому світу. І залишиться таким назавжди. Пеле мав настільки велику базу прихильників, що міг на мить одним словом зупинити справжню війну. Це не жарт. У 1967 році у Нігерії йшла громадянська війна. Але бойовики погодилися на короткочасне припинення вогню, щоб він міг зіграти показовий матч у країні.

Біографія Короля футболу

Пеле за неофіційно статистикою забив 1289 голів у 1363 іграх. Ці матчі також включають товариські ігри, у яких він брав участь. Він привів Бразилію до трьох звитяг на чемпіонатах світу. Легендарною є не лише його клубна кар’єра, а й міжнародна. У часи активної футбольної кар'єри, він був відомий як найбільш високооплачуваний футболіст.

Також необхідно згадати, що бразилець став першим зірковим спортсменом-афроамериканцем. Після того, як він закінчив кар'єру в 1977 році, він також був міністром спорту в уряді Бразилії з 1995 по 1998 роки. Спадщину про нього залишили й фільми, у яких знімався. Усі ці фільми були пов'язані з його величною кар'єрою.

Пеле народився 23 жовтня 1940 року в Трес-Корасойнс, Мінас-Жерайс, Бразилія. Його батько, Дондіньо, був футболістом Флуміненсе. Звичайно, він мріяв, щоб син став футболістом, тому змалечку водив його на спортивний майданчик тренуватися.

Незважаючи на те, що його батько був футболістом, бідність вразила сім'ю з самого початку, і Пеле довелося рости, стикаючись з фінансовими проблемами. Він жив у Бауру, Сан-Паулу, і розмовляв португальською. Пеле не міг дозволити собі футбольний м'яч у ранні роки і намагався створити йому доступні замінники. Це могла бути одежа скручена у щось шароподібне.

Свої перші кроки у футболі Пеле робив у декількох клубах — таких як Сет де Сетембро, Канту до Ріо, Сан-Пауліньо, Амерікінья та Бауру Атлетик, які змагалися на рівні аматорів. Так пишуть офіційні джерела. Але мало хто знає, що перша футбольна команда Пеле була створена з його друзями, що жили поруч, і вони називали себе "босими". Вже після він отримав досвід ігор у двох молодіжних чемпіонатах штату Сан-Паулу.

У 1956 році Пеле перейшов у футбольний клуб Сантос — один з найбільших у Бразилії. Спочатку було складно, але талант був настільки великим, що шансів у тренерів вигнати хлопця не було жодних. У Сантосі відразу були дуже задоволені його підписанням, оскільки він був справді великим активом. З командою потім він виграв дев’ять чемпіонатів штату Сан-Паулу.

У 1962 і 1963 роках він зробив внесок в історичний прорив Сантоса своїми зірковими виступами, які допомогли йому виграти Копа Лібертадорес і Міжконтинентальний кубок. Він забив 643 голи, що стало найбільшим показником для футбольного клубу, поки Ліонель Мессі не побив його рекорд у 2020 році. Він міг не тільки вдарити по м’ячу з надзвичайною силою та точністю, але й блискавично читав гру суперників.

У 1975 році йому запропонували змінити не тільки клуб, а й континент. Йому надали пропозицію від Нью-Йорк Космос. І він погодився. А в американському клубі всі були просто щасливі. Його трансфер приніс велику користь. Незважаючи на те, що він переважно брав участь у товариських матчах і не був у розквіті сил, та спадщина й ідея пограти там разом із самим Пеле привели у країну багатьох гравців, таких як Джорджіо Кіналья, Карлос Альберто та інших. Стадіони були заповнені. Згадати тільки матч між Сантосом і Космосом у 1977 році, коли арена був забита вщент, а щоби поспостерігати за Пеле особисто прилетіло багато знаменитостей. То був його прощальний поєдинок.

Це була гра, де в першій половині він грав за Космос, а в другій – за Сантос. У другому таймі почався дощ, і бразильські ЗМІ написали: "навіть небо плакало". Його спадщина залишилася в обох клубах.

Пеле у збірній Бразилії

Щодо його міжнародної кар'єри, то вона була не менш яскравою. У віці 16 років Пеле зіграв свій перший матч за національну збірну Бразилії. Сталося це в 1957 році. Той раз Бразилія програла, але Пеле забив, що зробило його наймолодшим автором голу в історії команди. На чемпіонаті світу 1958 року він був наймолодшим гравцем, який коли-небудь брав участь у мундіалі.

Він пропустив перші два матчі через травму коліна, але приєднався в третьому, де відразу забив. У півфіналі проти Франції він зробив хет-трик, який вивів їх у фінал. У фінальному матчі проти Швеції Пеле забив ще два м'ячі — у підсумку 6 голів у 4 матчах. Бразилія виграла Кубок, а Пеле отримав міжнародне та національне визнання за свій внесок у гру команди.

На чемпіонаті світу 1966 року Пеле був найкращим футболістом у світі на той час, але були й інші легенди, такі як Тостао, Гаррінча, Жаірзіньо, Гілмар, Джалма Сантос і Жерсон — очікування були дуже високі. Вони зіграли лише три матчі і вилетіли у першому ж раунді. Гравців вбивали на полі, а арбітраж був занадто низького рівня. Пеле вирішив, що більше не братиме участь у чемпіонатах світу. Але пізніше у 1970 році він змінив рішення. Було бажання повернутися лише для того, щоби виграти цей турнір втретє. І він це зробив.

У 1971 році Пеле зіграв останній матч за національну команду. Загалом, коли Пеле був на полі, Бразилія здjбула 67 перемог, 14 нічиїх і лише 11 поразок. Він і Гаррінча робили різницю.

Цікаві факти та рекорди Пеле

Мало хто знає, але ім'я Пеле не має жодного відношення до його справжнього. Стверджується, що це ім'я походить від його неправильної вимови імені улюбленого гравця Біле. Чим більше він скаржився на це, тим більше його так називали. Інші кажуть, що його прозвали Пеле у більш пізньому віці. Мовляв на івриті це означає чудо, яким у підсумку і виявився футболіст. У Бразилії його часто називають "Pérola Negra", що означає "Чорна перлина".

Пеле ніколи не вигравав Золотий м’яч. Цей трофей до 1995 року був доступний лише для європейських гравців, і лише у 2007 році він став доступним для тих, хто грає за межами Європи. У 2016 році відбулася переоцінка нагороди. На святкування 60-річчя Золотого м’яча France Football вирішила повернутися назад і подивитися, хто би виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі, якби вона була глобальною з моменту заснування.

Серед 12 нових переможців були Ромаріо, Маріо Кемпес, Гаррінча, двічі Дієго Марадона та, звісно ж, Пеле. Цілих 7 разів.

У 1961 році уряд Бразилії оголосив Пеле офіційним національним надбанням. Уряд зробив це, щоби запобігти його трансферу з країни до європейських грандів. Потрібно казати, що тоді за ним стояла величезна черга?

У 2018 році Пеле заснував свій однойменний благодійний фонд, The Pelé Foundation, який приносить користь організаціям у всьому світі. Основна мета фонду — допомога дітям, розширення їхніх можливостей — особливо тих, хто живе у бідності, щоби вони могли отримати освіту.

У 2000 році Пеле посів друге місце в нагороді BBC "Спортсмен століття". Першим став легенда боксу Мухаммед Алі.

Перший у світі музей Пеле був відкритий в Україні. Після Євро-2012 музей, присвячений бразильцю відкрили у Луганську. Лише потім подібний заклад з'явився у Бразилії.

Пеле — єдиний гравець у світі, який виграв три чемпіонати світу. А його 1000-м голом Пеле став реалізований пенальті... До речі про пенальті. Цитата Пеле: "Пенальті — це боягузливий спосіб забити гол".

5 рекордів Пеле, які досі не побили

Існує безліч рекордів, які приписують Пеле, такі як, наприклад, кількість голів головою, але їхню достовірність перевірити неймовірно складно. Проте є й такі, з якими неможливо сперечатися та ті, що підтверджені відповідними органами.

1. Наймолодший переможець Кубка світу

Пеле отримав виклик до збірної Бразилії на Мундіаль-1958 у віці 17 років. Це була справжня казка для юного парубка, в яку він довго не міг повірити. Вийшовши у старті у третьому матчі "селесао" на груповому етапі, Пеле став наймолодшим гравцем, який грав на чемпіонаті світу. Коли Пеле виходив на поле у фінальному матчі на ЧС-1958, йому було 17 років та 249 днів. Дубль юнака, перемога 5:2 та Пеле повертається до Бразилії в якості чемпіона світу.

2. Рекордсмен збірної Бразилії

Рекорд, який буде побитий найближчим часом. Пеле забив 77 голів у 92 офіційних матчах за збірну. На Мундіалі, що завершився у Катарі, лідер нинішньої команди Неймар забив свій 77-й гол і зрівнявся за цим показником з легендою. Трохи сумно, але Пеле перестане бути найкращим бомбардиром "селесао" всіх часів. Сам Пеле якось сказав: "Стати новим королем просто неможливо. Неймар – хороший гравець, він стане великою зіркою, але не затьмарить мене".

3. Володар найбільшої кількості Кубків світу

Чемпіонат світу здавна був і досі вважається найпрестижнішим і найсвятішим трофеєм у світовому футболі. Цей турнір раз на чотири роки об'єднує найкращих гравців світу на найбільшій сцені з усіх. Здобути трофей чемпіонату світу — мрія будь-якого футболіста. Для тих, хто досягає цієї мети – це майже напевно найбільше досягнення у кар'єрі. Виграти трофей двічі — надзвичайно рідкісне досягнення, яке належить лише 20 гравцям в історії. Виграти тричі… Таким може похизуватися лише Пеле.

1958, 1962, 1970 — роки тріумфу збірної Бразилії та Пеле. У 1958 і 1970 саме Пеле був гравцем турніру, а ось у 1962 році він отримав травму у другій груповій грі і пропустив решту матчів. Шкода, що тоді світ не побачив магію Пеле, адже він був у розквіті сил. Але Бразилія впоралася і без нього.

4. Наймолодший автор хет-трику на чемпіонатах світу

Знову повертаємось у 1958 рік. Півфінал. Бразилія – Франція. Хет-трик Пеле до 23 хвилини, який зробив його наймолодшим автором хет-трику на чемпіонаті світу. Побиття такого рекорду доведеться чекати дуже довго.

5. Кількість хет-триків

Одним із найнеймовірніших рекордів, що стосуються забитих голів, є рекорд за кількістю хет-триків. Пеле – автор 92 хет-триків! І це тільки в тих матчах, які офіційно визнані та підтверджені ФІФА та КОНМЕБОЛ. Просто неймовірні цифри.

Наприкінці хочеться написати наступне. У 1970 році у фіналі збірна Бразилія грала з Італією. Матч зібрав 110 тисяч глядачів на стадіоні "Ацтека" у столиці Мексики — Мехіко. Бразильці перемогли 4:1, Пеле тоді забив гол і двічі асистував партнерам. Після гри італійський центрбек Тарчізіо Бурньїч, сказав наступне: "Перед матчем я казав собі, що він зроблений зі шкіри та кісток, як і всі. Я помилявся".