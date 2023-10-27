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Football.ua переклав матеріал The Athletic стосовно переходів минулого літа з паризької команди.

Парі Сен-Жермен провів повну реконструкцію складу цього літа. Вони попрощалися з Неймаром і Ліонелем Мессі, та покликали 12 нових гравців.

Ця реформа зобов'язала клуб витратити понад 300 мільйонів євро і призначити нового головного тренера Луїса Енріке з захоплюючим, новим складом, з яким потрібно працювати. Як тільки-но вони почали співпрацю, останні виступи свідчать про те, що перед Парижем відкривається нова ера.

Але деякі з їхніх трансферів на вихід привернули особливу увагу. Троє небажаних гравців ПСЖ — двоє з них були членами "ліфта", групи клубу небажаних футболістів, до якої певний час входив і Кіліан Мбаппе — підписали контракти з катарськими клубами. Захисник Абду Діалло переїхав в Аль-Арабі в серпні. Півзахисник Марко Верратті приєднався до цього ж клубу на початку вересня. Кілька днів потому Юліан Дракслер підписав контракт з Аль-Ахлі — також представника катарської Стар Ліги.

Ці трансфери не були дешевими. За даними джерел в клубі, як і всі ті, з ким консультувалися для цієї статті, з метою збереження взаємовідносин, ці гравці були продані разом за понад 60 мільйонів євро. Важливо, що ПСЖ також вдалося позбавитися великих заробітних плат.

Французький клуб переважно належить катарському інвестиційному фонду (QSI).

Чи є проблема в тому, що французькі чемпіони, фінансово підтримані Катаром, продають гравців у катарську лігу? Чим це відрізняється від інших багатоклубних моделей керування? І які правила стосуються таких транзакцій?

Обговорення зосереджуються на тому, чи були ці угоди схвалені для полегшення фінансового положення ПСЖ згідно з правилами фінансового фейр-плей — чи то через завищені вартості футболістів, чи просто шляхом відмови від великих зарплат.

Це викликало незадоволення в Європі. Президент Ла Ліги, Хав'єр Тебас, висловив свої сумніви.

"Вони втрачають багато грошей, але їм вдалося продати Верратті в катарський клуб, виставити це як випадковість.. і не за ціною, яку клуб цієї ліги може собі дозволити" — сказав він іспанській радіостанції Movistar. Раніше він публічно прокоментував: "ПСЖ продає Верратті за 40 мільйонів євро в Катар. Чи вони вважають нас дурнями?"

Джерела у Парижі стверджують, що угода щодо Марко коштувала до 45 мільйонів євро, а Діалло — до 15 мільйонів євро, і наголошують на тому, що вартість трансферу Дракслера, який минулий сезон провів в оренді у Бенфіці в Португалії, була близькою до половини офіційно повідомлених 20 мільйонів євро.

Власність багатьма клубами одночасно у футболі значно зросла в останні сезони. City Football Group, який має в якості флагманської команди Манчестер Сіті, є одним із провідних прикладів. Всього під його егідою налічується 13 футбольних клубів по всьому світу.

Інші тепер йдуть по їхнім стопам. Black Knight Football & Entertainment володіє Борнмутом і Лор'яном, а BlueCo є більшістю акціонерів Челсі і Страсбура. Джон Текстор з Eagle Football має частки в чотирьох клубах — Ліоні, Крістал Пелес, бразильському Ботафого і бельгійському Моленбеку.

Також були і трансфери між цими клубами. Лор'ян продав перспективного вінгера Данго Уаттару за близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів у січні, тоді як Ліон отримав в оренду ганського вінгера Ернеста Нуама від Моленбека цього літа. Бельгійський клуб підписав Нуама за звітніми даними на суму 25 мільйонів євро, що є бельгійським трансферним рекордом, перед тим, як відправити його в оренду до Ліона з обов'язковим правом викупу. Колектив з Рони було покарано фінансовим відділом французького футболу, DNCG, який обмежив здатність клуба до нових підписань.

Найвідоміший приклад трансферу, подібного до тих, які робив ПСЖ, стосувався продажу Аллана Сен-Максімена з Ньюкасл Юнайтед, який переважно належить Суверенному фонду Саудівської Аравії. Сен-Максімен приєднався до клубу Сауді Pro League Аль-Ахлі за близько 30 мільйонів доларів. Аль-Ахлі також переважно належить Суверенному фонду Саудівської Аравії.

ПСЖ не перебуває під слідством УЄФА щодо цих трансферів. Щодо правил фінансового фейр-плей, УЄФА наразі розглядає фінансові звіти всіх клубів, строк подання фінансової інформації яких минув в неділю.

УЄФА додав, що відповідно до статті G.3.7 Регламенту УЄФА щодо клубної ліцензії та фінансової стійкості, клуби не можуть реєструвати "прибуток з трансферу між клубами, які мають відношення один до одного".

Ключовим питанням є те, чи ПСЖ і ці катарські клуби є "пов'язаними сторонами". УЄФА широко визначає пов'язану сторону відповідно до статті 4 як "особу або юридичне лице чи уряд, які пов'язані із юр. лицем, яке складає свої фінансові звіти". У регламенті вказано, що "увага спрямована на зміст відносин, а не лише на юридичну форму". До цього входить належність до однієї групи, спільні підприємства одної третьої сторони та / або сторона зі значущим впливом на інший клуб.

"Це буде залежати від того, чи УЄФА зможе довести, що вони є "пов'язаною стороною" — в міру того, наскільки ПСЖ контролюється QSI (і) що всі футбольні клуби в Катарі фактично належать уряду" — каже Карлос Уртадо, спортивний юрист в Baker McKenzie. "Визначення УЄФА досить обширне. Друге, якщо цю ситуацію визнано, то як це впливає на трансфери. Правила відповідно до G. 3.7 складні. Але УЄФА може "скасувати" прибуток від трансферу".

Це літо було відзначене інвестиціями Саудівської Аравії в футбол, але клуби Катарської Стар Ліги також витратили великі кошти на нових гравців. Цього літа в лігу перейшло більше 20 футболістів із Європи та Південної Америки — велика кількість, яка б викликала більше уваги, якби не Саудівська Аравія.

Це, зокрема, може бути спробою не відставати від інвестицій саудівців. Але це також стосується підвищення рівня їхньої ліги.

"Підніміть завісу, передумовою привезення гравців з-за кордону в Катар є те ж, що і в Саудівській Аравії" — говорить Бен Пеппі, експерт із комерційного спорту з JMW Solicitors. "Обидва вони хочуть мати конкурентну внутрішню лігу, в якої є місцевий та міжнародний інтерес. У Катарі це було проєктом більше як 10 років, з моменту подачі заявки на проведення чемпіонату світу. Це наступна ітерація цього. Незалежно від всього іншого, після проведення Чемпіонату світу потрібно мати проєкт спадщини".

Ліга нещодавно збільшила кількість іноземних гравців, допущених до кожного клубу, до семи, включаючи двох гравців до 21 року. У березні 2022 року до ліги призначено Антеро Енріке на посаду спортивного директора, аналогічну ролі Міхаеля Еменало у Саудівській Про Лізі, з метою "підвищення рівня конкурентоспроможності ліги".

Енріке раніше був спортивним директором ПСЖ з 2017 по 2019 рік і працював як консультант минулого сезону. Він більше не має офіційної посади в команді.

Катарські фінансові витрати не досягли рівня саудівських інвестицій, які призвели до підписання таких зірок, як Неймар, Карім Бензема і Нголо Канте клубами Сауді Про Ліги. Підписання Верратті — це найвищий і найдорожчий трансфер в Катарі цього літа.

Але були також інші яскраві переходи, включаючи перспективного вінгера Гонсало Плату, який перейшов з Вальядоліду до Аль-Садд, за повідомленнями, за 12 мільйонів євро, найкращого бомбардира Нью-Йорк Сіті Габріеля Перейри, який приєднався до Аль-Раян, та оренду Філіппе Коутінью з Астон Вілли до Аль Духаїль.

"Вони йдуть іншим шляхом"- додає Пеппі. "Вони не обрали такого підходу (щодо великих імен), як Саудівська Аравія. Вони прагнуть створити високоякісний продукт за допомогою молодих гравців. Це робить завдання гораздо складнішим".

Здається, ПСЖ є найбільшим окремим бенефіціаром інвестицій катарських клубів цього літа. Літні трансфери не є першими представниками Парижу, які перейшли в Катар. Колишній півзахисник Рафінья грає за Аль-Арабі, а Хав'єр Пасторе приєднався до Катар СК в січні. Крім того, колишній тренер Крістоф Галтьє, який був звільнений в червні за рік до завершення контракту, був призначений головним тренером Аль-Духаїль.

Не тільки три вікових гравці переїхали в Катар. Туди відправилися і молоді гравці ПСЖ.

У липні колишній капітан колективу до 19 років Юнес Ель Ханнаш підписав контракт з Аль-Шамаль. Вінгер Ілєс Гузні, 18 років, перейшов в сезонну оренду з Аль-Садду. Вони йдуть по стопах Секу Янсане і Каїса Наджеха, які обміняли Париж на Катар минулого року.

Справа Гузні цікава, оскільки його вважають перспективним талантом, і він подорожував з командою Луїса Енріке під час їх турне в Японії та Південній Кореї цього літа. Він також зіграв два матчі в основній команді минулого сезону.

Але його прихід вписується в патерн пошуку молодих талантів катарськими клубами.

У ПСЖ немає дублюючої команди, яка б знаходилася між юнацькою і старшою секціями, тому оренди важливі. Подібні юні гравці, такі як Ісмаель Гарбі і Ноха Леміна, які також поїхали в турне, тепер тимчасово виступатимуть в Лозанні і Сампдорії. Перехід Гузні здається новим кроком в розвитку гравця, з можливістю розвиватися в Катарі, а не в конкуруючому європейському клубі.

Джерела у клубі вважають, що угоди щодо Дракслера, Верратті та Діалло були справедливими та порівняльними з ринковими ставками.

У випадку Марко одне джерело із знаннями про трансферну діяльність ПСЖ сказало, що була навіть пропозиція вищої вартості від клубу в Саудівській Аравії, але угода не вдалася. Можливі напрямки включали Барселону та Баварію. "Але я хотів отримати інший досвід" — сказав італієць журналістам L'Équipe минулого тижня. "Я не хотів переходити в інший європейський клуб, де я міг би зустрітися із ПСЖ. Я хотів, щоб вони були моєю крайньою командою в Європі.

У мене була така пропозиція в Досі. Стандарти чемпіонату не такі, але я отримую інші задоволення: допомагати росту ліги чи поліпшувати своїх партнерів".

Щодо Дракслера, за джерелом, близьким до гравця, в нього також були інші пропозиції від клубів на Близькому Сході, але, після приватної розмови, він вирішив обрати Катар через знайомство з містом Доха.

ПСЖ також впевнені в своєму становищі з питань фінансової справедливості в грі, яку тепер називають FSR (правила фінансової стійкості). УЄФА взяла його під мікроскоп після попереднього порушення правил, за яке був штраф у 65 мільйонів євро, з яких 55 мільйонів є залежними від досягнення цілей в рамках угоди про врегулювання.

ПСЖ отримали підтримку завдяки ключовим виходам, зокрема продажу Неймара, який перейшов до Аль-Хіляль в Саудівській Аравії за 80 мільйонів фунтів та забрав із собою велику зарплатню. Джерела клубу також вказують на те, що сезон-2022/2023 року призвів до рекордного загального глобального доходу.

За матеріалами The Athletic