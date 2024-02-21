Чтиво

Що взагалі відбувається у Неаполі?

Фільм про чемпіонство Наполі в вищій лізі за 33 роки вийшов на пост-продакшн. Кіномагнат і власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче випустити його у квітні. "Очевидно, що фільм буде платним", — сказав він. "Я не думав, що його виробництво буде таким дорогим".

Він планує розповсюджувати фільм у кінотеатрах, показувати його на стадіоні Дієго Армандо Марадони та продати на стрімінговій платформі. "Я перемагав у кіно протягом 50 років. Тепер я перемагаю на телебаченні". Ситком з Карло Вердоне, великим комічним актором свого покоління, "вже три роки є №1 на Prime Video (в Італії)", — хвалиться Де Лаурентис.

Нещодавно Paramount+ придбав другу серію. "Неаполь" також повернувся на новий сезон, цього разу з меншою романтикою, більшою драматичністю і Де Лаурентісом у ролі Орсона Веллса. Він зіграв і зняв фільм у жанрі, який не піддається класифікації. Це фарс? Мок'юментарі "Як не підготуватися до нокауту в Лізі чемпіонів"? Історія катастрофи? Чи навіть "Гра в кальмара"? Критики не знають, що з цим робити.

У неділю стався витік інформації про останній поворот сюжету цього реаліті-шоу.

Як і у вересні, коли Руді Гарсія взяв до рук газети і прочитав повідомлення про те, що Де Лаурентіс пропонує Антоніо Конте замінити його, Вальтер Маццаррі, його фактичний наступник, тренував в Кастель Вольтурно в понеділок вдень, знаючи, що його гравці, напевно, бачили твіти, які пророкували його неминучу відставку. Навіть якщо адміністратор на тренувальному полі вимкнув усі телевізори, напис був на стіні.

Деякі знімальні групи чекали за воротами на Маццаррі, який, як і раніше в тренувальній формі, гудів у вікно свого "Мерседеса" і відмовлявся говорити що-небудь, окрім "чао рагацці". Інші групи журналістів зібралися біля готелю "Британіка", де, як Маццаррі міг бачити у випусках новин, Де Лаурентіс відсиджувався зі своєю виконавчою командою, завершуючи призначення ще одного тренера, вже третього в сезоні для Наполі.

Після того, як він зробив собі ім'я на чинепанеттоне, різдвяних спецпропозиціях у стилі Carry On, знятих на гірськолижних курортах, таких як Кортіна д'Ампеццо, Де Лаурентіс, геній, яким він є, схоже, вдався до варіації теми: кальчопіци. У місті, відомому на весь світ завдяки Маргариті, він прогнав Маццаррі і замовив кальцон: Франческо Кальцону, якщо бути точним. Цей крок настільки ж несподіваний, як і те, що найвідоміший піцайоло Неаполя Джино Сорбілло у 2024 році поставив собі за мету зняти табу з ананасів у піці, що історично каралося депортацією в цих краях.

Розмірковуючи про майбутнє Маццаррі, Де Лаурентіс знав, що не може згадати про Гарсію. Він підірвав француза на роботі і поза нею. Існував анекдот про те, що, озираючись назад, він мав би звільнити Гарсію в ту хвилину, коли в червні закінчилося його представлення в палаці Каподімонте. Причина? Гарсія зізнався, що не дивився жодної гри Наполі минулого сезону.

Потім з'явилася версія Де Лаурентіса щодо останньої гри Гарсії — поразки 1:0 від Емполі на "Марадоні" в листопаді. Де Лаурентіс зайшов до роздягальні перед початком матчу, щоб сказати Гарсії, що той виставив неправильний склад. Потім він повернувся в перерві матчу і сказав: "Ти хочеш, щоб тебе звільнили?", перш ніж звільнити його від обов'язків. З Маццаррі Де Лаурентіс був трохи більш делікатним, ніж з Гарсією. "Маццаррі — друг сім'ї Де Лаурентіса і друг Наполі", — сказав він. "Завжди боляче звільняти друга".

Рішення найняти Маццаррі було настільки ж помилковим, як і призначення Гарсії наступником Лучано Спаллетті. Маццаррі знав клуб, але його остання робота в Наполі була десять років тому, і він не зміг втримати Кальярі на своєму останньому місці роботи. Свою першу прес-конференцію він провів, захищаючись від звинувачень у тому, що він був "болліто": приготований чи оброблений на найвищому рівні. Через сімнадцять ігор Де Лаурентіс встромив у нього виделку. З ним було покінчено.

Будучи четвертим, коли він прийшов до керма, Наполі опустився на дев'яте місце і відстає на 29 очок від того темпу, який вони задали минулого року, що має стати одним з найгірших захистів титулу за всю історію. Вони вилетіли з Кубку Італії, зазнавши принизливої поразки від Фрозіноне з рахунком 0:4 на "Марадоні", і програли фінал Суперкубку Італії міланському Інтеру в Ер-Ріяді в компенсований час.

Маццаррі, симпатичний буркотун, заслуговує на певну симпатію. Його перші чотири матчі були проти Аталанти, Реала, Ювентус та Інтера. Він поступився своїми принципами, щоб отримати схвалення Де Лаурентіса, імітуючи 4-3-3 Спаллетті якнайкраще, перш ніж чергувати її з 3-5-2, яку він знає найкраще. Хвіча Кварацхелія, MVP Серії А, був двічі або тричі відзначений і розбитий на шматки в цьому сезоні. Віктор Осімген та Андре-Франк Замбо Ангісса були недоступні під час AFCON, а масштаб втручання Наполі у січневе трансферне вікно визнав помилки та недогляди минулого літа.

Маццаррі мав бути лише "traghettatore" (поромник), тим, хто переправляє вас на інший бік. Де Лаурентіс сподівався проаналізувати ситуацію у квітні, а тим часом призначити постійного тренера на наступний сезон. Але корабель Наполі продовжував тонути. У суботу їм знадобився гол Сіріла Нгонґе, придбаного взимку, на останній хвилині, щоб здобути очко вдома проти Дженоа, яка підвищилася в класі, що, на думку Маццаррі, свідчило про те, що гравці боролися до кінця і все ще дуже сильно відстають.

Кальцона, як і Маццаррі, знає клуб і "80 відсотків" гравців зі свого минулого, коли він був одним з асистентів Саррі та Спаллетті. Він пішов 18 місяців тому, щоб працювати самостійно, і буде одним з чотирьох італійських тренерів на чемпіонаті Європи після того, як Словаччина пройшла кваліфікацію до турніру. Замість того, щоб залишити свою роль, Кальцона поділить роботу. Поки що його помічник Марек Гамшик, колишній капітан Наполі, не піде за ним. Кальцона та його команда прибули лише сьогодні вранці. "Я познайомлю його з усіма хлопцями, хоча він не потребує представлення, за винятком деяких нових хлопців, які приєдналися в січні або минулого літа", — сказав Де Лаурентіс. "Потім ми підемо на стадіон на цю довгоочікувану прес-конференцію".

Кальцона якось мусить знаходити час, щоб зібратися на тренування. Двадцять чотири години — не надто багато часу для планування гри проти Барселони, і гра в середу вже відчувається як втрачена можливість проти однієї з найменш вражаючих команд "блаугранас" за довгий час. Минулого року Де Лаурентіс вірив, що його команда може і повинна виграти Лігу чемпіонів: "Інтер дійшов до фіналу, а в чемпіонаті відстав від нас на 20 очок. Чому ми не могли цього зробити?".

Але тепер, схоже, заклинання знято. Осімген може бути не в найкращій формі і наполягає, незважаючи на підписання нової угоди, на тому, що він визначився зі своїм майбутнім. Пьотр Зелінські, один з наймайстерніших півзахисників Серії А, не потрапив до заявки на Лігу чемпіонів після того, як стало зрозуміло, що він має намір піти влітку вільним агентом.

Команда дрейфує. Як Кальцона впорається з цим, ще належить з'ясувати. Окрім Барселони, йому потрібно працювати над тим, щоб скоротити дев'ятиочковий розрив між Наполі та місцем у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Якщо він не пройде кваліфікацію, то ця робота буде менш привабливою для іншого відомого тренера.

Нещодавно власника Наполі поставили перед фактом, що тренери більше не хочуть працювати на нього. Саррі пішов, потім Спаллетті теж. Він навіть пожартував (начебто), що працювати з Де Лаурентісом — це все одно, що зніматися у фільмі жахів. Тьяго Мотта, перспективний тренер, теж не був у захваті від цієї роботи. "Ті, хто мене знає, завжди кажуть мені, що ця історія про мій характер — неправда", — сказав Де Лаурентіс. "Інакше моя дружина не була б зі мною 50 років".

Де Лаурентіс попросив прихильників і ЗМІ дати йому перепустку в цьому сезоні. Він заслужив презумпцію невинуватості. Наполі не піде на дно, як це було за інших власників, і не збанкрутує. "За 19 років ми ніколи не зраджували вас", — сказав він. Остання фінансова звітність Наполі показала прибуток у розмірі 118 млн євро, що є рекордом для італійського клубу. Касові збори.

Залишається побачити, як закінчиться цей сезон в Неаполі. Ви не можете написати це. Де Лаурентіс продовжує перевертати сценарій.